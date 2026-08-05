Ramalan Zodiak Leo 5 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Leo (Freepik)
JawaPos.com - Hati-hati agar jangan berlebihan hari ini, zodiak leo. Leo mungkin begitu bersemangat ingin mencapai tujuan, sehingga melampaui target cukup jauh.
Jangan ragu untuk mengekspresikan kegembiraan dan biarkan antusiasme bersinar dalam apa pun yang dilakukan. Pada saat yang sama, berhati-hatilah agar tidak terlalu terbawa suasana, sehingga leo tidak menyadari bahwa telah mencapai garis finish.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Rabu, 5 Agustus 2026.
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Leo (23 Juli – 22 Agustus)
Zodiak leo perlu memberi tahu pasangan tentang betapa berkomitmennya leo kepadanya. Terkait karir, leo akan menghadiri wawancara yang menarik dan membuat leo berharap akan tawaran pekerjaan baru.
Sementara itu, leo perlu berhati-hati dengan makanan yang dikonsumsi jika merupakan ibu hamil. Terkait keuangan, peningkatan pendapatan akan membantu leo mendapatkan gaya hidup yang lebih baik.
Cinta Leo
Jika masih lajang, seseorang yang leo temui secara tidak sengaja menunjukkan ketertarikan. Jika sedang menjalin hubungan, pasangan akan mengungkapkan betapa berartinya leo baginya.
Hari ini, pasangan akan benar-benar membuat leo tersenyum. Beri tahu pasangan betapa berkomitmennya leo kepadanya.
Karir Leo
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