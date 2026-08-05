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Dea Agustin Adrianingtyas
Rabu, 5 Agustus 2026 | 15.57 WIB

Ramalan Zodiak Cancer 5 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Cancer (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Cancer (Freepik)

JawaPos.com - Mesin zodiak cancer mungkin tersendat pagi ini saat roda gigi mulai berputar. Bisa jadi, cancer sedang memikirkan sesuatu yang membantu memperjelas emosi. 

Jawaban yang cancer cari mungkin tidak seperti yang akan ditemukan. Saat malam tiba, cancer akan memahami semuanya. Semua jawaban yang cancer butuhkan akan ada tepat di depan mata.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Cancer pada Rabu, 5 Agustus 2026.

Cancer (21 Juni – 22 Juli)

Zodiak cancer perlu meluangkan waktu untuk dekat dengan pasangan di tengah kekacauan pekerjaan sehari-hari. Terkait karir, cancer mungkin memutuskan untuk melakukan perubahan karir yang terbukti sebagai pilihan bijak.

Sementara itu, dukungan moral yang cancer berikan kepada pasangan, sangat cukup untuk membuat kondisi kesehatannya tetap baik. Terkait keuangan, kondisi keuangan cancer sedang baik-baik saja sehingga bisa memanjakan diri dengan sesuatu yang mewah. 

Cinta Cancer

Hari ini mungkin membuat cancer ingin mencuri beberapa momen mesra bersama pasangan. Bahkan jika perlu bertukar kata-kata manis, luangkan beberapa saat untuk merasa dekat dengan pasangan di tengah kekacauan pekerjaan sehari-hari. Kenangan ini akan tetap bersama cancer selamanya.

Karir Cancer

Hari ini, cancer mungkin memutuskan untuk berganti pekerjaan. Ini mungkin perubahan karir yang besar, tetapi akan terbukti sebagai pilihan yang bijak. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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