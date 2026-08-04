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Shania Vivi Armylia Putri
Rabu, 5 Agustus 2026 | 05.02 WIB

Rindu Sendiri! 4 Zodiak Bernostalgia Hidup Jomblo Meski Sudah Memiliki Pasangan

Ilustrasi sepasang kekasih/Magnific - Image

Ilustrasi sepasang kekasih/Magnific

JawaPos.com - Meskipun terlihat bahagia, karena sudah memiliki pasangan, empat zodiak ini diam-diam merindukan masa-masa menjomblo.

Saat masih single, semuanya terasa mudah untuk ditangani sekaligus. Mereka juga memiliki lebih banyak ruang untuk diri sendiri, dan hal itu sangat mereka nikmati.

Mengutip dari laman collective.world, empat zodiak berikut ini dikenal sangat merindukan masa-masa lajang, di mana mereka tidak memikirkan kebutuhan pasangan dan bisa sepenuhnya untuk fokus pada diri sendiri.

Ada kalanya gemini merindukan masa jomblo. Mereka termasuk zodiak yang paling mandiri. Saat masih single, gemini tidak perlu memberi kabar dan tidak khawatir menyakiti perasaan siapapun.

Gemini tidak menyesal pada kondisi saat ini, hanya saja mereka merindukan keadaan dahulu, ketika hanya kebutuhan pribadi saja yang terpenting. 

Libra terkadang merindukan masa-masa single. Mereka menikmati momen mengenal orang baru. Libra merindukan masa sendiri dan bahagia.

Mereka kangen saat-saat bisa merayu siapa saja dan membuat orang lain jatuh hati kepada mereka.

Walaupun virgo terlihat bahagia daripada sebelumnya, diam-diam mereka juga merindukan masa-masa single. Momen ini membuat virgo lebih memiliki waktu yang lebih banyak untuk diri sendiri.

Sedangkan sekarang, mereka perlu meluangkan waktu untuk hadir bagi pasangan.

Ada saat-saat dimana aquarius merindukan kehidupan single. Mereka rindu karena bisa menaruh diri sendiri di prioritas utama di dalam setiap situasi.

Editor: Hanny Suwindari
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