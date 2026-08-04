Rindu Sendiri! 4 Zodiak Bernostalgia Hidup Jomblo Meski Sudah Memiliki Pasangan

JawaPos.com - Meskipun terlihat bahagia, karena sudah memiliki pasangan, empat zodiak ini diam-diam merindukan masa-masa menjomblo.

Saat masih single, semuanya terasa mudah untuk ditangani sekaligus. Mereka juga memiliki lebih banyak ruang untuk diri sendiri, dan hal itu sangat mereka nikmati.

Mengutip dari laman collective.world, empat zodiak berikut ini dikenal sangat merindukan masa-masa lajang, di mana mereka tidak memikirkan kebutuhan pasangan dan bisa sepenuhnya untuk fokus pada diri sendiri.

Gemini

Ada kalanya gemini merindukan masa jomblo. Mereka termasuk zodiak yang paling mandiri. Saat masih single, gemini tidak perlu memberi kabar dan tidak khawatir menyakiti perasaan siapapun.

Gemini tidak menyesal pada kondisi saat ini, hanya saja mereka merindukan keadaan dahulu, ketika hanya kebutuhan pribadi saja yang terpenting.

Libra

Libra terkadang merindukan masa-masa single. Mereka menikmati momen mengenal orang baru. Libra merindukan masa sendiri dan bahagia.

Mereka kangen saat-saat bisa merayu siapa saja dan membuat orang lain jatuh hati kepada mereka.

Virgo

Walaupun virgo terlihat bahagia daripada sebelumnya, diam-diam mereka juga merindukan masa-masa single. Momen ini membuat virgo lebih memiliki waktu yang lebih banyak untuk diri sendiri.

Sedangkan sekarang, mereka perlu meluangkan waktu untuk hadir bagi pasangan.

Aquarius