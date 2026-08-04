Rindu Sendiri! 4 Zodiak Bernostalgia Hidup Jomblo Meski Sudah Memiliki Pasangan

Ilustrasi sepasang kekasih/Magnific
JawaPos.com - Meskipun terlihat bahagia, karena sudah memiliki pasangan, empat zodiak ini diam-diam merindukan masa-masa menjomblo.
Saat masih single, semuanya terasa mudah untuk ditangani sekaligus. Mereka juga memiliki lebih banyak ruang untuk diri sendiri, dan hal itu sangat mereka nikmati.
Mengutip dari laman collective.world, empat zodiak berikut ini dikenal sangat merindukan masa-masa lajang, di mana mereka tidak memikirkan kebutuhan pasangan dan bisa sepenuhnya untuk fokus pada diri sendiri.
Gemini
Ada kalanya gemini merindukan masa jomblo. Mereka termasuk zodiak yang paling mandiri. Saat masih single, gemini tidak perlu memberi kabar dan tidak khawatir menyakiti perasaan siapapun.
Gemini tidak menyesal pada kondisi saat ini, hanya saja mereka merindukan keadaan dahulu, ketika hanya kebutuhan pribadi saja yang terpenting.
Libra
Libra terkadang merindukan masa-masa single. Mereka menikmati momen mengenal orang baru. Libra merindukan masa sendiri dan bahagia.
Mereka kangen saat-saat bisa merayu siapa saja dan membuat orang lain jatuh hati kepada mereka.
Virgo
Walaupun virgo terlihat bahagia daripada sebelumnya, diam-diam mereka juga merindukan masa-masa single. Momen ini membuat virgo lebih memiliki waktu yang lebih banyak untuk diri sendiri.
Sedangkan sekarang, mereka perlu meluangkan waktu untuk hadir bagi pasangan.
Aquarius
Ada saat-saat dimana aquarius merindukan kehidupan single. Mereka rindu karena bisa menaruh diri sendiri di prioritas utama di dalam setiap situasi.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Voli Indonesia Berduka, Mantan Pemain Jakarta Pertamina Enduro Meninggal Dunia
Update Kondisi Alex Martins! Dibawa ke Rumah Sakit, Pelatih Persebaya Surabaya Tunggu Kabar Terbaru
Iran Buka Suara usai Pidato Prabowo, Tegaskan Tak Pernah dan Tak Akan Miliki Senjata Nuklir
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Gratis di YouTube! Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2026
Pelapor Diintimidasi Pihak Malik Bawazier Usai Laporkan Kasus Perzinaan
Prediksi Skor Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2026: Momentum Garuda Kunci Tiket Semifinal!
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Eks Wakil Kepala PPATK: Ada Pola 'Placement' untuk Hilangkan Jejak di Kasus Korupsi dan TPPU Febrie
5 Arti Burung Perkutut Bunyi di Malam Hari, Mitos atau Pertanda Gaib? Simak Maknanya Berikut