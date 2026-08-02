Iran Sebut Fasilitas Energi di Negara Teluk Berpotensi jadi Sasaran Balasan Jika AS Kembali Serang Teheran

JawaPos.com - Kantor berita semi-resmi Iran, Fars News Agency melaporkan pada Sabtu (1/8) mengenai sejumlah fasilitas energi di negara-negara Teluk dan Israel yang berpotensi menjadi sasaran, apabila Amerika Serikat kembali melancarkan serangan terhadap Iran.

Laporan tersebut muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran akan meluasnya konflik di kawasan Timur Tengah.

Dilansir dari Antara, Minggu (2/8), menurut Fars, Washington menyadari bahwa berbagai infrastruktur energi utama di kawasan Teluk dan Israel berada dalam jangkauan rudal presisi Iran jika konflik semakin meluas.

Fasilitas yang disebutkan meliputi ladang minyak Ghawar serta fasilitas pengolahan minyak Abqaiq dan Khurais di Arab Saudi, kilang minyak Ruwais dan ladang minyak lepas pantai Zakum di Uni Emirat Arab, serta cadangan gas North Field dan terminal ekspor gas alam cair Ras Laffan di Qatar.

Fars juga menyebut ladang minyak Burgan di Kuwait, kilang minyak Sitra dan fasilitas Ma'ameer di Bahrain, serta ladang gas Leviathan dan Tamar di Israel.

Menurut kantor berita tersebut, serangan terhadap fasilitas-fasilitas itu akan berdampak besar terhadap pasar energi dunia karena sebagian di antaranya memegang peranan penting dalam pasokan minyak mentah dan gas alam cair global.

Fars juga menyinggung konflik yang berlangsung selama 40 hari antara Iran dan Israel. Dalam periode itu, Iran disebut menyerang fasilitas pemrosesan gas terbesar di dunia di Qatar setelah ladang gas South Pars menjadi sasaran serangan.

Laporan tersebut muncul di tengah spekulasi mengenai kemungkinan pembalasan Iran terhadap infrastruktur energi di kawasan apabila Washington kembali menyerang negara itu.