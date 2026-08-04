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Irfan Ferdiansyah
Rabu, 5 Agustus 2026 | 03.52 WIB

7 Shio Terpilih Mendapat Ganjaran Kekayaan yang Tak Berujung Setelah Berhasil Lulus dari Ujian

Ilustrasi shio kekayaan berkah dari segala arah berada dalam kemakmuran. (Freepik) - Image

Ilustrasi shio kekayaan berkah dari segala arah berada dalam kemakmuran. (Freepik)

JawaPos.com - Dalam perjalanan hidup, kita sering kali dihadapkan pada situasi yang menguji ketahanan hingga hampir kehilangan semangat. 

Akan tetapi, menurut kepercayaan astrologi Tiongkok, individu yang berhasil melewati masa-masa sulit dengan penuh kesabaran akan menerima imbalan berupa kehidupan yang lebih baik daripada sebelumnya. 

Dilansir dari Youtube Rezeki dan Hoki, ada 7 shio terpilih yang diyakini akan mengalami kekayaan tanpa akhir setelah bertahun-tahun menghadapi kesulitan. 

Kekayaan ini tidak hanya berupa harta benda, tetapi juga mencakup kesempatan, jaringan, dan keberuntungan yang terus mengalir.

Berikut adalah ketujuh shio tersebut menurut ramalan astrologi Tiongkok:

1. Shio Kerbau (牛 – Niu): Ujian Ketabahan Terbayar dengan Kekayaan Nyata

Shio Kerbau dikenal sebagai pribadi yang pekerja keras dan jarang mengeluh. 

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, mereka harus menghadapi tekanan yang sangat besar—baik di bidang pekerjaan, keluarga, maupun keuangan.

Banyak di antara mereka yang hampir menyerah karena hasil yang tak kunjung tampak.

Namun sekarang, setelah melewati masa-masa sulit, Kerbau mulai melihat hasil dari kerja keras mereka. 

Editor: Hanny Suwindari
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