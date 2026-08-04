Aura Sukses Terlihat, 5 Weton Ini Diyakini Punya Jalan Rezeki yang Lebih Terbuka

JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton sering dikaitkan dengan berbagai aspek kehidupan, mulai dari karakter, perjalanan hidup, hingga urusan rezeki seseorang.

Sejak dahulu, sebagian masyarakat masih menggunakan perhitungan weton sebagai salah satu cara memahami kepribadian seseorang. Harapannya, seseorang dapat mengenali kelebihan yang dimiliki dan mengembangkannya untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.

Dalam kitab Primbon Jawa, terdapat beberapa weton yang dipercaya memiliki karakter kuat dalam menarik peluang, mengelola keuangan, dan meraih keberhasilan. Weton-weton tersebut disebut mempunyai “aura kekayaan” apabila diiringi dengan sikap positif, kerja keras, serta ketekunan.

Namun, perlu dipahami bahwa weton merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan. Kesuksesan seseorang tetap dipengaruhi oleh usaha, kemampuan, doa, dan keputusan yang diambil dalam kehidupan sehari-hari.

Dikutip JawaPos.com dari kanal YouTube LARAS SUKERTA, berikut beberapa weton yang dipercaya memiliki potensi besar untuk mencapai kesuksesan finansial.

1. Senin Pahing Pemilik weton Senin Pahing dikenal sebagai sosok yang memiliki pemikiran cepat dan kemampuan membaca peluang dengan baik.

Mereka cenderung aktif mencari solusi ketika menghadapi masalah dan tidak mudah menyerah dalam mengejar tujuan. Sikap inilah yang membuat mereka sering dianggap memiliki peluang lebih besar dalam memperoleh rezeki.

Dalam dunia kerja maupun usaha, orang dengan weton ini biasanya mampu menyusun strategi sebelum mengambil keputusan. Mereka tidak hanya mengandalkan keberuntungan, tetapi juga mengandalkan kemampuan berpikir dan perencanaan.

Meski memiliki kecerdasan alami, kesuksesan Senin Pahing tetap membutuhkan kerja keras, disiplin, dan kesabaran agar hasil yang diperoleh dapat bertahan lama.