Orang Selalu Tampak Terbuka kepadamu? Kemungkinan Besar Anda Melakukan 9 Hal Ini Secara Alami Menurut Psikologi

JawaPos.com - Pernahkah Anda memperhatikan bahwa ada orang-orang yang baru beberapa menit berbicara dengan Anda, tetapi sudah mulai menceritakan pengalaman pribadi, tantangan hidup, bahkan rahasia yang jarang mereka ungkapkan kepada orang lain?

Fenomena ini bukanlah kebetulan. Dalam psikologi, kecenderungan seseorang untuk membuka diri dipengaruhi oleh rasa aman, kepercayaan, dan kualitas hubungan yang mereka rasakan saat berinteraksi.

Menariknya, Anda tidak harus menjadi seorang psikolog, konselor, atau motivator agar orang lain merasa nyaman. Banyak orang secara alami memiliki sikap yang membuat orang di sekitarnya merasa diterima tanpa dihakimi. Sikap-sikap sederhana ini sering kali tidak disadari, tetapi dampaknya sangat besar terhadap kualitas hubungan sosial.

Dilansir dari Hack Spirit pada Kamis (9/7), jika orang-orang di sekitar Anda sering merasa nyaman berbicara secara terbuka, kemungkinan besar Anda telah melakukan sembilan hal berikut secara alami.

1. Anda Mendengarkan dengan Tulus, Bukan Sekadar Menunggu Giliran Berbicara

Salah satu kebutuhan terbesar manusia adalah merasa didengarkan.

Banyak orang tampak mendengarkan, tetapi sebenarnya mereka hanya menunggu kesempatan untuk menyela, memberi nasihat, atau menceritakan pengalaman mereka sendiri.

Sebaliknya, jika Anda benar-benar fokus pada lawan bicara, menjaga kontak mata yang wajar, serta memberi respons yang menunjukkan bahwa Anda memahami isi pembicaraan, mereka akan merasa dihargai.

Dalam psikologi, mendengarkan secara aktif (active listening) membantu menciptakan rasa aman secara emosional. Ketika seseorang merasa didengarkan tanpa gangguan, mereka lebih terdorong untuk mengungkapkan pikiran dan perasaannya secara jujur.