Rezeki Datang Tanpa Disangka, 6 Shio Ini Konon Paling Beruntung Menurut Astrologi Tionghoa

JawaPos.com - Dalam kepercayaan Astrologi Tionghoa, setiap shio dipercaya memiliki karakter dan energi yang berbeda dalam perjalanan hidup seseorang. Salah satu aspek yang sering menarik perhatian adalah keberuntungan dalam hal finansial.

Memasuki tahun 2026, sejumlah shio disebut memiliki peluang besar untuk mendapatkan kemudahan dalam urusan rezeki. Keberuntungan tersebut dipercaya dapat muncul melalui berbagai jalan, seperti peluang bisnis, hasil investasi, dukungan orang terdekat, hingga kesempatan karier yang lebih baik.

Meski begitu, ramalan shio merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan budaya, bukan kepastian mengenai masa depan seseorang.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki & Hoki, berikut enam shio yang disebut memiliki peluang memperoleh keberuntungan finansial besar menurut Astrologi Tiongoha.

1. Shio Tikus Shio Tikus dikenal sebagai sosok yang cerdas, penuh strategi, dan memiliki kemampuan membaca peluang dengan baik.

Dalam dunia bisnis maupun keuangan, mereka dipercaya mampu melihat kesempatan yang sering kali luput dari perhatian orang lain.

Pada tahun 2026, Shio Tikus diprediksi mendapatkan peluang finansial melalui berbagai jalur, seperti perkembangan investasi lama atau kesempatan bisnis yang muncul secara tiba-tiba.

Kemampuan membangun hubungan juga menjadi salah satu kekuatan mereka. Dukungan dari jaringan pertemanan maupun keluarga dipercaya dapat membuka jalan menuju peluang baru.

Mereka yang lahir pada tahun 1972, 1984, 1996, dan 2008 disebut berpotensi merasakan pengaruh keberuntungan ini lebih kuat menurut kepercayaan astrologi Tionghoa.