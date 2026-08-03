4 Zodiak Paling Beruntung di Agustus 2026, Momentum Hoki Besar Mengiringi Karier, Rezeki, dan Cinta

Sebagian zodiak diperkirakan memperoleh momentum yang lebih kuat sehingga lebih mudah menemukan peluang, meraih pencapaian, maupun menyelesaikan tantangan yang sebelumnya terasa berat.

Meski ramalan zodiak tidak dapat dijadikan kepastian, banyak orang menjadikannya sebagai hiburan sekaligus motivasi untuk menjalani hari dengan lebih optimistis.

Sikap positif, kerja keras, dan kemampuan membaca peluang tetap menjadi faktor utama dalam menentukan keberhasilan seseorang.

Berdasarkan pembacaan tarot yang beredar, terdapat 4 zodiak yang diprediksi memperoleh keberuntungan paling besar sepanjang Agustus 2026.

Berikut daftar lengkap beserta potensi positif yang disebut dapat menghampiri masing-masing zodiak dirangkum dari YouTube cs geteda pada Senin (03/08).

1. Gemini

Gemini menjadi salah satu zodiak yang diprediksi menikmati keberuntungan paling besar sepanjang Agustus 2026.

Karakter Gemini yang dikenal komunikatif, mudah beradaptasi, serta mampu menjalin relasi dengan berbagai kalangan dinilai menjadi modal penting untuk membuka banyak kesempatan baru.

Energi positif tersebut disebut mendukung hampir seluruh aktivitas yang sedang dijalankan.

Dalam urusan karier, peluang memperoleh promosi jabatan, diterima bekerja di perusahaan yang diinginkan, maupun mendapatkan kepercayaan lebih besar dari atasan disebut terbuka lebar.

Bagi Anda yang sedang menempuh pendidikan, kesempatan memperoleh beasiswa atau mengikuti program akademik bergengsi juga diperkirakan semakin besar.

Di bidang keuangan dan bisnis, Gemini diprediksi memperoleh berbagai keuntungan yang datang dari kerja sama, investasi, maupun proyek baru.

Selain itu, hubungan asmara juga berpotensi berjalan semakin harmonis berkat komunikasi yang semakin terbuka dan saling mendukung.