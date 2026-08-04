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Rabbany Wanadriani
Rabu, 5 Agustus 2026 | 01.55 WIB

Bulan Agustus 2026 Nasib Baik Mulai Terasa untuk 5 Zodiak Beruntung, Segalanya Bakal Berjalan Mudah

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ilustrasi zodiak yang beruntung. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Astrologi mengungkap setiap tanda zodiak memiliki jalan keberuntungan berbeda, termasuk pada bulan Agustus 2026.

Tampaknya ada beberapa zodiak yang berpotensi mengalami perubahan positif pada Agustus 2026.

Ramalan ini berfokus pada suasana hati, hubungan, dan peluang baru yang mungkin muncul selama bulan Agustus 2026.

Melansir astrotalk, berikut tanda zodiak yang masuk dalam daftar zodiak paling beruntung bulan ini. Apakah Anda salah satunya?

1. Leo

Bagi Leo, Agustus bisa menjadi bulan penuh kepercayaan diri dan inspirasi yang diperbarui.

Orang yang lahir di bawah zodiak ini mungkin akan mendapatkan lebih banyak perhatian, mendengar kabar baik, dan memiliki kesempatan untuk menunjukkan kekuatan.

Ramalan bintang mendorong Leo untuk merangkul peluang baru karena bersikap proaktif dan berpikiran terbuka dapat membawa banyak momen bahagia.

2. Libra

Editor: Setyo Adi Nugroho
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