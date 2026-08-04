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Rabbany Wanadriani
Rabu, 5 Agustus 2026 | 00.00 WIB

Puncak Hoki Datang! 7 Shio Ini Konon Akan Mendapat Banyak Peluang di Agustus

ilustrasi shio banyak rezeki. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio banyak rezeki. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Memasuki Agustus 2026, sebagian orang mulai mencari gambaran mengenai peluang dan perubahan yang mungkin terjadi dalam kehidupan mereka. Dalam kepercayaan Astrologi Tiongkok, setiap shio dipercaya memiliki energi dan karakter berbeda yang dapat menggambarkan berbagai aspek kehidupan.

Bulan Agustus disebut membawa momentum positif bagi beberapa shio. Peluang baru dalam pekerjaan, bisnis, keuangan, hingga hubungan sosial diprediksi mulai bermunculan.

Beberapa shio bahkan dipercaya memasuki fase keberuntungan yang lebih kuat, dengan kesempatan untuk mengembangkan karier dan meningkatkan kondisi finansial.

Dilansir dari Naurakom, berikut tujuh shio yang disebut memasuki periode penuh hoki pada Agustus 2026.

1. Shio Tikus

Shio Tikus dikenal sebagai pribadi yang cerdas, cepat beradaptasi, dan pandai membaca situasi. Pada Agustus 2026, mereka diprediksi berada dalam posisi yang menguntungkan dalam pekerjaan maupun bisnis.

Peluang baru seperti proyek tambahan, promosi jabatan, atau kerja sama dengan orang-orang berpengaruh disebut dapat datang menghampiri.

Bagi yang menjalankan usaha, jaringan yang telah dibangun sebelumnya berpotensi membuka pintu kesempatan baru. Keberuntungan Shio Tikus dipercaya tidak hanya datang dari jalur yang terlihat, tetapi juga dari peluang yang muncul secara tidak terduga.

2. Shio Naga

Shio Naga dipercaya akan mengalami peningkatan keberuntungan, terutama dalam bidang kepemimpinan, investasi, dan hubungan bisnis.

Hal-hal yang sebelumnya berjalan lambat atau tertunda diprediksi mulai menemukan jalan keluar pada bulan Agustus.

Peluang finansial dapat muncul melalui berbagai bentuk, seperti keuntungan usaha, bonus pekerjaan, atau kerja sama yang memberikan hasil menjanjikan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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