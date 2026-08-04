Ramalan Zodiak Rabu, 5 Agustus 2026: Cinta, Karier, Keuangan, dan Kesehatan Leo hingga Scorpio

ilustrasi zodiak. (Freepik)

JawaPos.com – Bagi Virgo, keuangan mendukung pilihan praktis, periksa kembali struk belanja dan hindari pengeluaran impulsif.

Sedangkan Scorpio, waspadai peningkatan keuangan yang tak terduga.

Dilansir astotalk, berikut ini ramalan zodiak terkait cinta, karier, keuangan, dan Kesehatan pada besok Rabu 5 Agustus 2026 untuk Leo, Virgo, Libra, dan Scorpio.

Perlu diingat hasil ramalan tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Leo – (23 Juli hingga 22 Agustus)

Menurut horoskop harian, pesona magnetis akan menempatkan Anda di pusat perhatian, ungkapkan perasaan dengan berani dalam hal cinta.