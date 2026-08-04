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Rabbany Wanadriani
Selasa, 4 Agustus 2026 | 19.51 WIB

Ramalan Zodiak Rabu, 5 Agustus 2026: Cinta, Karier, Keuangan, dan Kesehatan Aries hingga Gemini

ilustrasi zodiak. (Freepik) - Image

ilustrasi zodiak. (Freepik)

JawaPos.com – Keuangan Aries akan mendapatkan dorongan lembut dari akal, jadi percayalah pada naluri sendiri.

Di sisi lain, jika pengeluaran muncul, Taurus akan menemukan cara cerdik untuk meregangkan sumber daya tanpa kehilangan kenyamanan.

Dilansir astotalk, berikut ini ramalan zodiak terkait cinta, karier, keuangan, dan Kesehatan pada besok Rabu 5 Agustus 2026 untuk Aries, Taurus, Gemini, dan Cancer.

Perlu diingat hasil ramalan tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Aries – (21 Maret hingga 19 April)

Rangkul ritme besok karena kepercayaan diri Anda akan menular pada saat-saat romantis dan pengejaran kreatif.

Terobosan dalam karir bisa datang ketika Anda bersandar pada ide-ide berani daripada mengambil rute yang telah dicoba dan diuji.

Keuangan Anda akan mendapatkan dorongan lembut dari akal, jadi percayalah pada naluri sendiri.

Editor: Novia Tri Astuti
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