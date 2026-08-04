Ramalan Zodiak Pisces 4 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Pisces (Freepik)
JawaPos.com - Zodiak pisces merasa percaya diri dan termotivasi. Hal ini akan membantu pisces untuk berkomunikasi secara efektif dan jelas dengan orang lain.
Penilaian pisces hari ini mungkin tepat, jadi rencanakan dan bertindaklah sesuai dengan hal tersebut. Cobalah menyelesaikan tugas-tugas yang membutuhkan perhatian detail hari ini.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Pisces pada Selasa, 4 Agustus 2026.
Pisces (19 Februari – 20 Maret)
Zodiak pisces perlu memberikan ruang kepada seseorang yang disukai untuk mengungkapkan status hubungan saat ini. Terkait karir, pisces mungkin menemukan peluang untuk mendapatkan penghasilan tambahan.
Sementara itu, jadikan yoga sebagai bagian dari kehidupan untuk mencapai ketenangan mental. Terkait keuangan, pisces memiliki kesempatan untuk menggabungkan bisnis dengan kesenangan.
Cinta Pisces
Pisces bisa membuat kemajuan dengan membujuk seseorang yang spesial karena ingin memiliki kepastian tentang status hubungan saat ini. Faktanya, akan lebih baik jika pisces memberikan sedikit ruang kepada seseorang ini.
Karir Pisces
Hari ini, pisces mungkin menemukan peluang tak terduga untuk mendapatkan penghasilan tambahan di sektor karir. Ini mungkin merupakan perluasan dari pekerjaan saat ini atau kesempatan untuk memulai proyek-proyek baru di samping pekerjaan utama.
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