Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Shania Vivi Armylia Putri
Rabu, 5 Agustus 2026 | 02.09 WIB

3 Zodiak yang Sukses dengan Cara Tak Biasa, Enggan Menempuh Jalur Karir Mainstream

Ilustrasi food vlogger/Magnific - Image

Ilustrasi food vlogger/Magnific

JawaPos.com-Tiga zodiak ini adalah sosok orang-orang yang sangat bebas dan kreatif. 

Menurut para astrolog, mereka dikenal sulit untuk berkompromi pada satu hal, dalam jangka panjang.

Mereka justru bisa sukses dengan mengambil jalur karir yang berbeda dari kebanyakan orang. 

Berdasarkan  informasi dari laman yourtango.com yang dikutip pada (04/08) berikut empat zodiak yang memiliki peluang sukses saat mereka menjalani karir yang berbeda dari kebanyakan orang.

Aquarius mencintai kebebasan dan suka melakukan segala sesuatu dengan cara yang berbeda. Mereka tidak ditakdirkan untuk menghabiskan hari-harinya hanya dengan duduk di balik meja kantor. Mereka sangat mandiri dan kurang nyaman menerima banyak arahan dari orang lain. Aquarius paling cocok mengejar ide-ide kreatif yang selama ini hanya tersimpan di kepala mereka. 

Gemini sulit bertahan hanya pada satu pekerjaan. Mereka memiliki banyak minat dan pengetahuan, sehingga karir mereka sangat beragam. Mereka juga cepat merasa bosan saat harus menjalin rutinitas yang sama setiap harinya. Jalur karir yang cocok bagi gemini adalah yang fleksibel dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk terus belajar, mencoba hal baru, dan mengembangkan kemampuan yang dimiliki.

Sagittarius sangat jobi travelling, menjelajah tempat baru, dan tidak ingin kehidupannya dibatasi dengan aturan tempat kerja yang terlalu ketat. Bagi sebagian orang, jalur karir sagitarius terasa tidak pasti. Namun, sagittarius memiliki optimisme bahwa mereka selalu percaya sesuatu akan berjalan sesuai dengan harapan. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
5 Zodiak yang Secara Alami Ditakdirkan Sukses dan Beruntung, Peluang Besar Meraih Kejayaan - Image
Zodiak

5 Zodiak yang Secara Alami Ditakdirkan Sukses dan Beruntung, Peluang Besar Meraih Kejayaan

Rabu, 5 Agustus 2026 | 01.56 WIB

5 Zodiak yang Punya Bakat Alami untuk Kaya dengan Jalur Bisnis, Berpotensi Jadi CEO Sukses - Image
Zodiak

5 Zodiak yang Punya Bakat Alami untuk Kaya dengan Jalur Bisnis, Berpotensi Jadi CEO Sukses

Selasa, 4 Agustus 2026 | 18.08 WIB

3 Shio yang Bakal Jadi Kaya di Tahun 2026, Bisnisnya Sukses Besar Dapat Banyak Untung  - Image
Zodiak

3 Shio yang Bakal Jadi Kaya di Tahun 2026, Bisnisnya Sukses Besar Dapat Banyak Untung 

Selasa, 4 Agustus 2026 | 01.31 WIB

Terpopuler

Voli Indonesia Berduka, Mantan Pemain Jakarta Pertamina Enduro Meninggal Dunia - Image
1

Voli Indonesia Berduka, Mantan Pemain Jakarta Pertamina Enduro Meninggal Dunia

2

Update Kondisi Alex Martins! Dibawa ke Rumah Sakit, Pelatih Persebaya Surabaya Tunggu Kabar Terbaru

3

Iran Buka Suara usai Pidato Prabowo, Tegaskan Tak Pernah dan Tak Akan Miliki Senjata Nuklir

4

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

5

Gratis di YouTube! Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2026

6

Pelapor Diintimidasi Pihak Malik Bawazier Usai Laporkan Kasus Perzinaan

7

Prediksi Skor Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2026: Momentum Garuda Kunci Tiket Semifinal!

8

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

9

Eks Wakil Kepala PPATK: Ada Pola 'Placement' untuk Hilangkan Jejak di Kasus Korupsi dan TPPU Febrie

10

5 Arti Burung Perkutut Bunyi di Malam Hari, Mitos atau Pertanda Gaib? Simak Maknanya Berikut

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore