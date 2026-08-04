3 Zodiak yang Sukses dengan Cara Tak Biasa, Enggan Menempuh Jalur Karir Mainstream

JawaPos.com-Tiga zodiak ini adalah sosok orang-orang yang sangat bebas dan kreatif.

Menurut para astrolog, mereka dikenal sulit untuk berkompromi pada satu hal, dalam jangka panjang.

Mereka justru bisa sukses dengan mengambil jalur karir yang berbeda dari kebanyakan orang.

Berdasarkan informasi dari laman yourtango.com yang dikutip pada (04/08) berikut empat zodiak yang memiliki peluang sukses saat mereka menjalani karir yang berbeda dari kebanyakan orang.

Aquarius

Aquarius mencintai kebebasan dan suka melakukan segala sesuatu dengan cara yang berbeda. Mereka tidak ditakdirkan untuk menghabiskan hari-harinya hanya dengan duduk di balik meja kantor. Mereka sangat mandiri dan kurang nyaman menerima banyak arahan dari orang lain. Aquarius paling cocok mengejar ide-ide kreatif yang selama ini hanya tersimpan di kepala mereka.

Gemini

Gemini sulit bertahan hanya pada satu pekerjaan. Mereka memiliki banyak minat dan pengetahuan, sehingga karir mereka sangat beragam. Mereka juga cepat merasa bosan saat harus menjalin rutinitas yang sama setiap harinya. Jalur karir yang cocok bagi gemini adalah yang fleksibel dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk terus belajar, mencoba hal baru, dan mengembangkan kemampuan yang dimiliki.

Sagittarius