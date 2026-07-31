Tes Kepribadian: Bentuk Jari Kaki Ungkap Sifat Tersembunyi, Karakter, Kelebihan Dan Kekurangan Diri Secara Lengkap

JawaPos.com - Siapa sangka bentuk jari kaki dapat mencerminkan kepribadian seseorang? Tes kepribadian jari kaki, arti bentuk jari kaki, dan makna kaki Mesir dan kaki Yunani menjadi kata kunci yang banyak dicari karena diyakini mampu membuka tabir sifat asli seseorang.

Percaya atau tidak, dari jari kaki bisa dilihat karakter, cara berpikir, hingga kecenderungan sosial yang memengaruhi hubungan dan karier.

Beberapa penelitian dan kepercayaan budaya menyebut, bentuk kaki seperti Egyptian toes dan Greek toes sering dikaitkan dengan sifat kepemimpinan, kreativitas, hingga kecenderungan bergaul.

Dengan mengetahui bentuk jari kaki, Anda bisa lebih memahami potensi tersembunyi dan arah perkembangan diri. Inilah salah satu alasan kenapa tes kepribadian bentuk jari kaki terus diminati.

Dilansir dari laman Jagran Josh, berikut adalah arti tes kepribadian jari kaki berdasarkan bentuknya:

1. Karakter Orang Dengan Egyptian Toes Jika jempol kaki Anda adalah yang paling panjang dan empat jari lainnya menurun dengan sudut miring sekitar 45 derajat, Anda termasuk memiliki kaki Mesir atau Egyptian foot shape.

Orang dengan tipe ini umumnya ramah, supel, tenang, dan mudah bergaul. Anda pandai menghadapi orang sulit sekalipun, suka menjelajah budaya baru, dan memiliki keinginan kuat untuk belajar hal-hal baru.

Mereka yang memiliki kaki Mesir juga dikenal mandiri, keras kepala, dan punya pendirian kuat. Pikiran kreatif dan imajinasi tajam menjadikan Anda ahli membuat keputusan.

Pesona dan kemampuan persuasif membuat orang mudah diyakinkan. Namun, pendirian yang keras kadang membuat Anda sulit mengubah keputusan.