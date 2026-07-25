7 Karakter Orang yang Kerap Terharu atau Emosi Saat Menonton Konten Digital

JawaPos.com - Media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari dan menghadirkan beragam jenis konten yang mampu memengaruhi emosi penggunanya. Mulai dari kisah inspiratif hingga berita yang menyentuh, setiap unggahan dapat memicu respons emosional yang berbeda pada setiap individu.

Dalam kajian psikologi, cara seseorang bereaksi terhadap konten digital sering kali berkaitan dengan karakter, tingkat empati, serta kepekaan emosional yang dimilikinya. Respons tersebut dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana seseorang memproses perasaan dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya.

Fenomena ini menunjukkan bahwa media sosial bukan hanya menjadi sarana hiburan atau berbagi informasi, tetapi juga mampu memengaruhi kondisi emosional dan cara seseorang memahami pengalaman orang lain. Tingkat sensitivitas terhadap suatu konten pun dapat berbeda-beda tergantung pada kepribadian masing-masing.

Meski demikian, reaksi emosional saat melihat konten media sosial tidak selalu menunjukkan kondisi psikologis tertentu. Faktor pengalaman hidup, suasana hati, hingga konteks konten yang ditonton juga dapat memengaruhi respons seseorang.

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Mengutip Geediting.com, terdapat tujuh sifat unik yang sering ditemukan pada orang yang mudah terbawa emosi saat menonton konten di media sosial menurut perspektif psikologi.

1. Empati

Empati merupakan kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan orang lain secara mendalam.

Ketika kamu menonton video pendek yang menampilkan cerita menyentuh atau momen kemanusiaan, kamu mungkin merasakan getaran hati yang kuat.

Hal ini terjadi karena kamu tidak sekadar melihat, tetapi benar-benar merasakan apa yang dialami oleh orang dalam video tersebut.