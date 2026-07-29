4 Zodiak yang Selalu Clingy Pada Pasangan, Selalu Lengket Seperti Perangko Saat Bersama

Ilustrasi sepasang kekasih/Magnific
JawaPos.Com - Hanya karena anda disebut terlalu clingy, bukan berarti hal itu benar.
Sekarang ini, banyak orang yang lebih cepat merasa curiga dan tidak nyaman saat menghadapi orang yang tulus dan apa adanya.
Termasuk prasangka pada keempat zodiak berikut ini. Mereka kerap dicap sebagai sosok yang terlalu clingy.
Mengutip informasi dari laman /collective.world inilah empat zodiak yang sering diidentikkan dengan seseorang yang memiliki sikap paling clingy.
Taurus
Taurus terlalu menghargai persahabatan dan hubungan yang mereka miliki. Anda bukan tipe orang yang akan menjauh dari seseorang yang membuat anda bahagia. Anda akan mengatakannya secara langsung. Terutama saat bertemu atau menghabiskan waktu bersama dengan seseorang.
Cancer
Cancer memiliki sifat alami untuk membantu orang lain. Anda juga sangat protektif kepada orang-orang terdekat. Anda ingin melakukan apapun yang mampu anda lakukan. Terkadang, niat tersebutlah yang membuat anda tanpa sadar terlihat terlalu menempel.
Virgo
Virgo tidak mudah memberikan hati kepada sembarang orang. Mereka tidak ingin kehilangan orang yang paling mereka sayangi. Bagi sebagian orang, perhatian virgo yang besar akan terasa berlebihan sampai membuat kewalahan. Padahal, anda memperlakukan mereka sebagaimana anda berharap diperlakukan dengan baik.
Libra
Libra tidak ragu menghubungi orang yang mereka sayangi untuk memastikan keadaan mereka baik-baik saja. Libra selalu berusaha menunjukkan betapa berharganya diri mereka. Ada pula yang justru mencurigai ketulusan anda. Mereka mengira perhatian yang anda berikan memiliki maksud yang tersembunyi atau hanya sekadar jebakan.
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