4 Zodiak yang Selalu Clingy Pada Pasangan, Selalu Lengket Seperti Perangko Saat Bersama

JawaPos.Com - Hanya karena anda disebut terlalu clingy, bukan berarti hal itu benar.

Sekarang ini, banyak orang yang lebih cepat merasa curiga dan tidak nyaman saat menghadapi orang yang tulus dan apa adanya.

Termasuk prasangka pada keempat zodiak berikut ini. Mereka kerap dicap sebagai sosok yang terlalu clingy.

Mengutip informasi dari laman /collective.world inilah empat zodiak yang sering diidentikkan dengan seseorang yang memiliki sikap paling clingy.

Taurus

Taurus terlalu menghargai persahabatan dan hubungan yang mereka miliki. Anda bukan tipe orang yang akan menjauh dari seseorang yang membuat anda bahagia. Anda akan mengatakannya secara langsung. Terutama saat bertemu atau menghabiskan waktu bersama dengan seseorang.

Cancer

Cancer memiliki sifat alami untuk membantu orang lain. Anda juga sangat protektif kepada orang-orang terdekat. Anda ingin melakukan apapun yang mampu anda lakukan. Terkadang, niat tersebutlah yang membuat anda tanpa sadar terlihat terlalu menempel.

Virgo

Virgo tidak mudah memberikan hati kepada sembarang orang. Mereka tidak ingin kehilangan orang yang paling mereka sayangi. Bagi sebagian orang, perhatian virgo yang besar akan terasa berlebihan sampai membuat kewalahan. Padahal, anda memperlakukan mereka sebagaimana anda berharap diperlakukan dengan baik.

Libra