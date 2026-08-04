Ramalan Zodiak Pisces 4 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

JawaPos.com – Ramalan zodiak Pisces hari ini diprediksi menghadapi hari yang cukup menantang. Beberapa hasil yang tidak sesuai ekspektasi berpotensi memunculkan rasa khawatir dan membuat suasana hati menjadi kurang stabil.

Meski demikian, Pisces disarankan untuk tetap tenang dan tidak larut dalam tekanan. Menjaga pikiran tetap positif serta menyikapi setiap situasi dengan kepala dingin akan membantu Anda menemukan solusi yang lebih baik.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Pisces, Selasa (4/8), dikutip dari Astroved.

Pisces (19 Februari – 20 Maret)

Secara umum, hari ini mungkin terasa kurang menguntungkan dibanding biasanya. Beberapa rencana tidak berjalan sesuai harapan sehingga memicu ketegangan atau rasa cemas. Namun, jangan biarkan kondisi tersebut menguasai diri Anda. Bersikap santai, berpikir positif, dan tetap fokus pada hal-hal yang dapat dikendalikan akan membantu menjalani hari dengan lebih baik.

Cinta Pisces

Hubungan asmara memerlukan komunikasi yang lebih terbuka. Sikap yang kurang terus terang saat menyampaikan pendapat dapat membuat pasangan merasa ragu atau kehilangan kepercayaan.

Cobalah berbicara dengan jujur namun tetap penuh empati. Dengan saling memahami dan menghargai perasaan masing-masing, hubungan akan kembali terasa hangat dan harmonis.

Karier Pisces