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Tazkia Royyan Hikmatiar
Selasa, 4 Agustus 2026 | 17.54 WIB

Ramalan Zodiak Libra 4 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi Libra (Magnific/macrovector_official) - Image

Ilustrasi Libra (Magnific/macrovector_official)

JawaPos.com – Ramalan zodiak Libra hari ini diprediksi akan menjalani hari yang penuh energi positif. Sikap optimistis dan antusias yang Anda miliki akan menjadi modal utama untuk menyelesaikan berbagai urusan dengan lebih lancar.

Kepercayaan diri yang meningkat juga membuat hari ini cocok dimanfaatkan untuk mengambil keputusan penting. Selama tetap mempertimbangkan segala aspek dengan matang, langkah yang diambil Libra berpeluang membawa hasil yang memuaskan, baik dalam kehidupan pribadi maupun pekerjaan.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Libra, Selasa (4/8), dikutip dari Astroved.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Secara umum, hari ini dipenuhi suasana yang menyenangkan. Anda cenderung lebih bersemangat dalam menjalani aktivitas dan mampu menyelesaikan berbagai tanggung jawab dengan percaya diri. Energi positif yang mengiringi hari ini membuat Anda lebih mudah meraih keberhasilan dalam berbagai usaha.

Cinta Libra

Hubungan asmara berjalan harmonis berkat komunikasi yang semakin terbuka. Anda dan pasangan memiliki pemahaman yang baik sehingga berbagai perbedaan dapat diselesaikan dengan kepala dingin.

Bagi Libra yang masih sendiri, sikap hangat dan penuh perhatian akan membuat Anda lebih mudah menarik perhatian seseorang. Jangan ragu membuka diri jika ada kesempatan untuk menjalin hubungan yang lebih dekat.

Karier Libra

Karier menunjukkan perkembangan yang positif. Kesempatan baru berpotensi hadir dan membuka jalan bagi pertumbuhan profesional yang lebih baik.

Editor: Bintang Pradewo
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