Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 4 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aries dan Taurus (Freepik)
JawaPos.com - Fokus zodiak aries akan tetap terjaga dengan energi yang tinggi sepanjang hari. Peluang signifikan di bidang pekerjaan mungkin akan menghampiri dan aries harus memanfaatkannya.
Gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Manfaatkan kesempatan ini untuk membuat kemajuan karir. Kehidupan rumah tangga tetap bahagia, memuaskan, dan damai saat aries meluangkan waktu untuk bersama orang-orang terkasih di malam hari.
Zodiak taurus mungkin sedang dalam suasana ingin berpesta hari ini. Taurus merasakan kurangnya konsentrasi dan fokus dalam diri sendiri hari ini.
Cobalah untuk memanfaatkan hari ini sebaik-baiknya dan mengakhiri kegelisahan untuk memberikan kemampuan terbaik saat bekerja besok. Lebih baik taurus berhati-hati dalam bertindak untuk mencegah kerusakan pada karir. Taurusharus mempertimbangkan untuk berpartisipasi dalam sesuatu yang spiritual.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries dan Taurus pada Selasa, 4 Agustus 2026.
Aries (21 Maret – 19 April)
Cinta akan bersemi pada zodiak aries, terutama jika sedang menunggu untuk merasakan euforia cinta pertama. Terkait karir, jelajahi semua pilihan pekerjaan dan teruslah mencari peluang yang diinginkan.
Sementara itu, jaga kondisi fisik tetap baik dengan melakukan diet serta berolahraga secara rutin. Terkait keuangan, aries akhirnya mendapatkan kabar mengenai promosi yang diharapkan di tempat kerja.
Cinta Aries
Jika sedang menunggu untuk merasakan euforia cinta pertama, yakinlah bahwa inilah saat yang tepat untuk cinta bersemi. Namun, ada satu hal yang harus aries ingat bahwa jatuh cinta bukan berarti aries melupakan hubungan yang lain.
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