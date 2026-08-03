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Vindi Rayinda Ayudya
Senin, 3 Agustus 2026 | 23.50 WIB

Ramalan Zodiak Taurus Besok Selasa 4 Agustus 2026: Cinta Makin Dekat, Keuangan Perlu Dijaga

Ilustrasi zodiak Taurus (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (Freepik)

JawaPos.Com - Ramalan zodiak Taurus besok, Selasa 4 Agustus 2026, membawa energi yang cukup menarik dalam berbagai aspek kehidupan. 

Taurus tampaknya sedang berada pada fase ketika hubungan dengan orang-orang terdekat menjadi semakin penting. 

Setelah melewati kesibukan dan rutinitas yang cukup padat, perhatian terhadap keluarga maupun pasangan dapat membantu menciptakan suasana hati yang lebih tenang.

Dalam urusan asmara, Taurus disarankan lebih terbuka terhadap perasaan sendiri. 

Ada kemungkinan hubungan berkembang menjadi lebih dekat apabila Taurus berani menunjukkan perhatian dan tidak terlalu menyimpan apa yang dirasakan. 

Bagi yang masih lajang, interaksi dengan seseorang yang memiliki karakter menarik dapat membuka peluang baru.

Karier membutuhkan pendekatan yang lebih hati-hati. Jangan mengambil keputusan besar hanya karena sedang merasa tidak puas dengan keadaan. 

Taurus perlu memastikan setiap langkah memiliki dasar yang kuat dan tidak menimbulkan masalah baru.

Sementara itu, keuangan membawa peluang yang cukup baik, tetapi tetap membutuhkan pengendalian. 

Ada kemungkinan Taurus memperoleh keuntungan atau menemukan kesempatan yang dapat memperbaiki kondisi finansial. 

Namun, uang yang datang sebaiknya tidak langsung digunakan untuk pengeluaran yang tidak penting.

Kesehatan juga menjadi bagian yang tidak boleh diabaikan. Pola makan dan kebiasaan sehari-hari perlu diperhatikan agar tubuh tetap memiliki energi. 

Jika merasa jenuh, mencoba aktivitas baru dapat membantu menyegarkan pikiran.

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan lengkap zodiak Taurus untuk Selasa, 4 Agustus 2026.

1. Percintaan Taurus

Editor: Novia Tri Astuti
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