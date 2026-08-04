Ramalan Zodiak Scorpio 4 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Scorpio (magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com – Ramalan zodiak Scorpio hari ini diprediksi akan menghadapi hari yang menuntut kesabaran dan pengendalian diri. Berbagai situasi yang muncul mungkin membuat emosi lebih mudah terpancing, sehingga penting untuk tetap tenang sebelum mengambil tindakan.
Hari ini bukan waktu yang ideal untuk Scorpio membuat keputusan besar. Sebaliknya, fokuslah menyelesaikan tanggung jawab secara bertahap dan pertimbangkan setiap langkah dengan matang agar terhindar dari kesalahan yang dapat merugikan di kemudian hari.
Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Scorpio, Selasa (4/8), dikutip dari Astroved.
Scorpio (23 Oktober – 21 November)
Secara umum, hari ini mengharuskan Anda lebih sabar dalam menghadapi berbagai situasi. Hindari terburu-buru mengambil keputusan penting karena kondisi yang ada belum sepenuhnya mendukung. Dengan menjaga ketenangan dan mengendalikan emosi, Anda akan lebih mudah menemukan solusi atas persoalan yang dihadapi.
Cinta Scorpio
Hubungan dengan pasangan membutuhkan komunikasi yang lebih terbuka, terutama jika menyangkut persoalan keluarga. Perbedaan pendapat mungkin muncul dan memicu kesalahpahaman apabila tidak disikapi dengan kepala dingin.
Cobalah mengesampingkan ego dan fokus mencari jalan tengah bersama pasangan. Sikap saling memahami akan memperkuat hubungan dan membantu Anda melewati tantangan yang ada.
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Karier Scorpio
Tekanan pekerjaan berpotensi membuat Anda kurang teliti dalam menyelesaikan tugas. Karena itu, pastikan setiap pekerjaan diperiksa kembali agar terhindar dari kesalahan yang tidak perlu.
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