Punya Naluri Bisnis Kuat, Ini 10 Weton yang Berpotensi Kaya Raya

JawaPos.com - Dalam tradisi Primbon Jawa, weton dipercaya dapat menggambarkan karakter dan potensi yang dimiliki seseorang, termasuk dalam urusan pekerjaan dan bisnis. Beberapa weton diyakini memiliki sifat kepemimpinan, keberanian mengambil keputusan, serta kemampuan membaca peluang, sehingga dinilai cocok menjadi seorang pengusaha.

Meski demikian, keyakinan tersebut merupakan bagian dari warisan budaya Jawa dan bukan jaminan keberhasilan. Kesuksesan tetap bergantung pada kerja keras, kemampuan, dan strategi yang diterapkan.

Berikut sepuluh weton yang disebut memiliki bakat kuat di dunia usaha menurut Primbon Jawa.

1. Rabu Wage Pemilik weton Rabu Wage dikenal memiliki visi yang jelas dan kemampuan menyusun rencana jangka panjang. Mereka tidak mudah menyerah saat menghadapi tantangan serta mampu mencari solusi kreatif untuk mengembangkan usaha.

Karakter pekerja keras, jeli melihat peluang, dan berani mengambil keputusan membuat mereka dinilai mampu membangun bisnis dari skala kecil hingga berkembang menjadi lebih besar.

2. Sabtu Kliwon Weton Sabtu Kliwon identik dengan jiwa kepemimpinan yang kuat dan kemampuan mengelola keuangan secara bijaksana. Mereka memiliki pandangan jauh ke depan sehingga mampu menentukan langkah strategis dalam menjalankan usaha.

Selain itu, kemampuan membangun relasi yang luas menjadi nilai tambah yang membuka banyak kesempatan bisnis.

3. Kamis Legi Orang yang lahir pada Kamis Legi dipercaya memiliki kemampuan analisis yang baik, terutama dalam bidang investasi. Mereka mampu mempertimbangkan peluang dan risiko sebelum mengambil keputusan.

Karakter adaptif terhadap perubahan membuat mereka cocok mengembangkan bisnis yang membutuhkan perencanaan jangka panjang, seperti properti maupun investasi.