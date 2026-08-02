Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Minggu, 2 Agustus 2026 | 23.04 WIB

Punya Naluri Bisnis Kuat, Ini 10 Weton yang Berpotensi Kaya Raya

Weton kaya raya karena punya kepribadian pengusaha sukses kata Primbon Jawa. (Freepik/ freepik) - Image

Weton kaya raya karena punya kepribadian pengusaha sukses kata Primbon Jawa. (Freepik/ freepik)

JawaPos.com - Dalam tradisi Primbon Jawa, weton dipercaya dapat menggambarkan karakter dan potensi yang dimiliki seseorang, termasuk dalam urusan pekerjaan dan bisnis. Beberapa weton diyakini memiliki sifat kepemimpinan, keberanian mengambil keputusan, serta kemampuan membaca peluang, sehingga dinilai cocok menjadi seorang pengusaha.

Meski demikian, keyakinan tersebut merupakan bagian dari warisan budaya Jawa dan bukan jaminan keberhasilan. Kesuksesan tetap bergantung pada kerja keras, kemampuan, dan strategi yang diterapkan.

Berikut sepuluh weton yang disebut memiliki bakat kuat di dunia usaha menurut Primbon Jawa.

1. Rabu Wage

Pemilik weton Rabu Wage dikenal memiliki visi yang jelas dan kemampuan menyusun rencana jangka panjang. Mereka tidak mudah menyerah saat menghadapi tantangan serta mampu mencari solusi kreatif untuk mengembangkan usaha.

Karakter pekerja keras, jeli melihat peluang, dan berani mengambil keputusan membuat mereka dinilai mampu membangun bisnis dari skala kecil hingga berkembang menjadi lebih besar.

2. Sabtu Kliwon

Weton Sabtu Kliwon identik dengan jiwa kepemimpinan yang kuat dan kemampuan mengelola keuangan secara bijaksana. Mereka memiliki pandangan jauh ke depan sehingga mampu menentukan langkah strategis dalam menjalankan usaha.

Selain itu, kemampuan membangun relasi yang luas menjadi nilai tambah yang membuka banyak kesempatan bisnis.

3. Kamis Legi

Orang yang lahir pada Kamis Legi dipercaya memiliki kemampuan analisis yang baik, terutama dalam bidang investasi. Mereka mampu mempertimbangkan peluang dan risiko sebelum mengambil keputusan.

Karakter adaptif terhadap perubahan membuat mereka cocok mengembangkan bisnis yang membutuhkan perencanaan jangka panjang, seperti properti maupun investasi.

4. Senin Pahing

Pemilik weton Senin Pahing dikenal percaya diri, disiplin, dan memiliki semangat tinggi dalam mencapai tujuan. Mereka juga pandai mengatur keuangan serta tidak mudah tergoda untuk menghamburkan uang.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Wajib Tahu! Rahasia Sukses Kaya Raya Khusus Shio Tikus, Kerbau, Macan, dan Babi - Image
Zodiak

Wajib Tahu! Rahasia Sukses Kaya Raya Khusus Shio Tikus, Kerbau, Macan, dan Babi

Sabtu, 1 Agustus 2026 | 06.51 WIB

Kerap Diremehkan, Kini Jadi Raja Uang! 6 Weton Ini Diprediksi Akan Kaya Raya dan Menjadi Bos Besar - Image
Zodiak

Kerap Diremehkan, Kini Jadi Raja Uang! 6 Weton Ini Diprediksi Akan Kaya Raya dan Menjadi Bos Besar

Sabtu, 1 Agustus 2026 | 06.37 WIB

Terungkap! 7 Weton Punya Mustika Penarik Rezeki Yang Akan Kaya Raya Dan Banyak Uang - Image
Zodiak

Terungkap! 7 Weton Punya Mustika Penarik Rezeki Yang Akan Kaya Raya Dan Banyak Uang

Jumat, 31 Juli 2026 | 11.50 WIB

Terpopuler

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan - Image
1

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

2

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Port FC di Piala Presiden 2026: Green Force Bisa Sapu Bersih Laga!

3

Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal

4

Prediksi Skor Persib Bandung vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026! Maung Bandung Bisa Sapu Bersih Laga

5

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Port FC di Piala Presiden 2026, Bruno Moreira Siap Hadapi Teror Bonek!

6

Iran Ubah Strategi Perang, Teheran Kini Sengaja Paksa AS Masuk ke Konflik Lebih Besar

7

Prediksi Skor Persija Jakarta vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Jaga Asa ke Semifinal!

8

Prediksi Skor Persija Jakarta vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026, Kesempatan Terakhir Macan Kemayoran ke Semifinal

9

Jadwal Aston Villa vs Indonesia All Stars: Jam Kick-off, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore