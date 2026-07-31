Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Muhammad Rais Raya
Sabtu, 1 Agustus 2026 | 06.51 WIB

Wajib Tahu! Rahasia Sukses Kaya Raya Khusus Shio Tikus, Kerbau, Macan, dan Babi

Ilustrasi Magnet Keberuntungan (jcomp/magnific) - Image

Ilustrasi Magnet Keberuntungan (jcomp/magnific)

JawaPos.com - Dalam perhitungan feng shui, tahun 2026 diyakini akan membawa energi khusus bagi sejumlah shio.

Segala hal yang berkaitan dengan hidup shio-shio ini akan berlangsung dan berakhir berbeda bila dikerjakan atau dilakukan dengan benar.

Para astrolog pun memiliki sejumlah saran khusu agar apa yang dikerjakan bisa mengantarkan mereka pada kesuksesan dan kekayaan yang melimpah.

Melansir dari kanal YouTube Rezeki & Hoki, berikut rahasia sukses kaya raya khusus shio tikus, kerbau, macan, dan babi di awal tahun 2026.

1. Shio Tikus

Mereka yang bershio tikus disarankan oleh para ahli feng shui Tiongkok supaya memanfaatkan relasi yang dimiliki dengan sebaik mungkin.

Mereka tidak hanya akan bertahan di tahun 2026 kuda api saja, melainkan juga akan melaluinya penuh kesuksesan. 

Bahkan disarankan pula untuk memanfaatkan waktu di awal tahun dengan sebaik mungkin, sebab satu hal kecil diyakini bisa menjadi peluang yang kian mendekatkan Anda pada kekayaan.

2. Shio Kerbau 

Mereka yang bershio kerbau diharapkan bisa menjaga konsistensi dalam bekerja sepanjang tahun 2026 ini.

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
Kerap Diremehkan, Kini Jadi Raja Uang! 6 Weton Ini Diprediksi Akan Kaya Raya dan Menjadi Bos Besar - Image
Zodiak

Kerap Diremehkan, Kini Jadi Raja Uang! 6 Weton Ini Diprediksi Akan Kaya Raya dan Menjadi Bos Besar

Sabtu, 1 Agustus 2026 | 06.37 WIB

Terungkap! 7 Weton Punya Mustika Penarik Rezeki Yang Akan Kaya Raya Dan Banyak Uang - Image
Zodiak

Terungkap! 7 Weton Punya Mustika Penarik Rezeki Yang Akan Kaya Raya Dan Banyak Uang

Jumat, 31 Juli 2026 | 11.50 WIB

Konon Punya Khodam Uang Dan Kaya Raya Seumur Hidup! 5 Weton Dinobatkan Juragan Uang - Image
Zodiak

Konon Punya Khodam Uang Dan Kaya Raya Seumur Hidup! 5 Weton Dinobatkan Juragan Uang

Jumat, 31 Juli 2026 | 11.40 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal - Image
1

Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal

2

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

3

Prediksi Skor Persib Bandung vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026! Maung Bandung Bisa Sapu Bersih Laga

4

Laporkan Malik Bawazier, Suami Endah Fitrianingsih Jadikan CCTV Bukti Perzinaan

5

Pelapor Perzinaan Malik Bawazier Dicecar 28 Pertanyaan di Polda Metro Jaya

6

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

7

Iran Ubah Strategi Perang, Teheran Kini Sengaja Paksa AS Masuk ke Konflik Lebih Besar

8

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

9

Staf KPK dari Kepolisian Jadi tersangka Kasus Pemalang, Diduga Peras Bupati Anom

10

10 Ribu Massa PSHT Gelar Aksi di Surabaya Imbas Konflik DC dan Petugas Valet

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore