Wajib Tahu! Rahasia Sukses Kaya Raya Khusus Shio Tikus, Kerbau, Macan, dan Babi

JawaPos.com - Dalam perhitungan feng shui, tahun 2026 diyakini akan membawa energi khusus bagi sejumlah shio.

Segala hal yang berkaitan dengan hidup shio-shio ini akan berlangsung dan berakhir berbeda bila dikerjakan atau dilakukan dengan benar.

Para astrolog pun memiliki sejumlah saran khusu agar apa yang dikerjakan bisa mengantarkan mereka pada kesuksesan dan kekayaan yang melimpah.

Melansir dari kanal YouTube Rezeki & Hoki, berikut rahasia sukses kaya raya khusus shio tikus, kerbau, macan, dan babi di awal tahun 2026.

1. Shio Tikus

Mereka yang bershio tikus disarankan oleh para ahli feng shui Tiongkok supaya memanfaatkan relasi yang dimiliki dengan sebaik mungkin.

Mereka tidak hanya akan bertahan di tahun 2026 kuda api saja, melainkan juga akan melaluinya penuh kesuksesan.

Bahkan disarankan pula untuk memanfaatkan waktu di awal tahun dengan sebaik mungkin, sebab satu hal kecil diyakini bisa menjadi peluang yang kian mendekatkan Anda pada kekayaan.

2. Shio Kerbau