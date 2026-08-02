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Rabbany Wanadriani
Minggu, 2 Agustus 2026 | 22.56 WIB

8 Tanggal Lahir yang Konon Membawa Hoki, Karier dan Rezeki Lebih Mudah Berkembang

ilustrasi tanggal lahir beruntung. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi tanggal lahir beruntung. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Banyak orang bekerja keras demi meraih kesuksesan, tetapi hasil yang diperoleh tidak selalu sesuai harapan. Di sisi lain, ada pula individu yang tampak lebih mudah mendapatkan peluang, dukungan, dan keberuntungan dalam berbagai aspek kehidupan.

Dalam numerologi, beberapa tanggal lahir dipercaya memiliki energi yang identik dengan keberuntungan dan kemudahan menarik kesempatan baik.

Meski demikian, keyakinan ini bersifat spiritual dan tidak dapat dijadikan patokan ilmiah. Berikut delapan tanggal lahir yang sering dikaitkan dengan nasib baik menurut numerologi.

1. Tanggal Lahir 3

Orang yang lahir pada tanggal 3 dikenal memiliki kemampuan komunikasi yang baik serta pesona alami. Mereka mudah membangun relasi dengan banyak orang sehingga peluang dalam karier maupun kehidupan sosial sering datang dengan sendirinya.

Kepercayaan diri dan kreativitas menjadi modal utama yang membantu mereka berkembang di berbagai bidang.

2. Tanggal Lahir 6

Tanggal lahir 6 identik dengan energi kasih sayang, keharmonisan, dan kepedulian terhadap keluarga. Mereka cenderung menjaga hubungan baik dengan orang lain dan menghindari konflik yang tidak perlu.

Sikap tersebut membuat mereka lebih mudah memperoleh dukungan, membangun jaringan yang luas, serta membuka jalan menuju berbagai kesempatan baru.

3. Tanggal Lahir 11

Dalam numerologi, angka 11 sering disebut sebagai salah satu angka istimewa. Pemilik tanggal lahir ini diyakini memiliki intuisi yang kuat, rasa percaya diri tinggi, dan kemampuan menjaga keseimbangan antara logika serta perasaan.

Mereka juga dinilai mampu memilih jalur hidup yang sesuai dengan potensi sehingga lebih mudah meraih pencapaian yang membanggakan.

4. Tanggal Lahir 12

Mereka yang lahir pada tanggal 12 dipercaya memiliki jiwa kepemimpinan yang dipadukan dengan sikap tenang dan bijaksana. Intuisi yang tajam membuat mereka mampu melihat peluang yang tidak disadari banyak orang.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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