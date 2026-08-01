Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Sabtu, 1 Agustus 2026 | 23.29 WIB

Punya Jiwa Finansial Kuat, 9 Tanggal Lahir Ini Disebut Jauh dari Masalah Keuangan

ilustrasi orang banyak uang. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang banyak uang. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Masalah keuangan menjadi salah satu hal yang sering membuat banyak orang merasa khawatir, mulai dari kebutuhan sehari-hari, tagihan, hingga rencana masa depan. Namun, dalam kepercayaan numerologi, ada beberapa tanggal lahir yang diyakini memiliki karakter tertentu sehingga lebih mudah mengelola keuangan.

Orang-orang dengan tanggal lahir tersebut disebut memiliki kebiasaan finansial yang baik, seperti mampu merencanakan pengeluaran, mengambil keputusan dengan hati-hati, serta memiliki pola pikir yang mendukung kesuksesan.

Dilansir dari English Jagran, berikut sembilan tanggal lahir yang menurut numerologi dipercaya memiliki peluang hidup lebih stabil dalam urusan finansial.

1. Tanggal 1, 19, dan 28

Mereka yang lahir pada tanggal 1, 19, atau 28 disebut memiliki kemampuan alami dalam mengatur keuangan. Mereka dikenal memiliki semangat tinggi, pekerja keras, dan mampu membuat keputusan yang matang.

Alih-alih menghabiskan uang tanpa perhitungan, mereka cenderung menyusun rencana keuangan dan memikirkan kebutuhan masa depan.

Sikap hati-hati dalam mengambil keputusan membuat mereka dipercaya mampu menjaga kondisi finansial tetap aman, bahkan ketika menghadapi situasi yang tidak menentu.

2. Tanggal 5, 14, dan 23

Orang yang lahir pada tanggal 5, 14, atau 23 diyakini memiliki karakter yang tidak mudah menyerah dalam mencapai tujuan. Mereka mungkin tidak selalu memikirkan uang setiap saat, tetapi memiliki etos kerja dan perencanaan yang kuat.

Mereka memahami bahwa kesuksesan finansial membutuhkan proses dan usaha yang konsisten. Karena itu, mereka lebih memilih membangun kestabilan secara bertahap daripada mengandalkan keberuntungan semata.

Dalam mengelola uang, mereka cenderung menetapkan target dan berusaha mencapainya dengan penuh kesabaran.

3. Tanggal 9, 18, dan 27

Pemilik tanggal lahir 9, 18, atau 27 dikenal memiliki rasa percaya diri tinggi. Menurut numerologi, karakter tersebut juga tercermin dalam cara mereka memandang keuangan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Bukan Sekadar Angka, 9 Tanggal Lahir Ini Disebut Punya Aura Kaya dan Pandai Mengatur Keuangan - Image
Zodiak

Bukan Sekadar Angka, 9 Tanggal Lahir Ini Disebut Punya Aura Kaya dan Pandai Mengatur Keuangan

Sabtu, 1 Agustus 2026 | 04.04 WIB

Selalu Dihampiri Peluang, Ini 4 Tanggal Lahir yang Disebut Penuh Hoki - Image
Zodiak

Selalu Dihampiri Peluang, Ini 4 Tanggal Lahir yang Disebut Penuh Hoki

Sabtu, 1 Agustus 2026 | 03.18 WIB

Punya Karisma Alami, Ini 14 Tanggal Lahir yang Dipercaya Sangat Percaya Diri - Image
Zodiak

Punya Karisma Alami, Ini 14 Tanggal Lahir yang Dipercaya Sangat Percaya Diri

Jumat, 31 Juli 2026 | 21.05 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal - Image
1

Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal

2

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

3

Prediksi Skor Persib Bandung vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026! Maung Bandung Bisa Sapu Bersih Laga

4

Laporkan Malik Bawazier, Suami Endah Fitrianingsih Jadikan CCTV Bukti Perzinaan

5

Pelapor Perzinaan Malik Bawazier Dicecar 28 Pertanyaan di Polda Metro Jaya

6

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

7

Iran Ubah Strategi Perang, Teheran Kini Sengaja Paksa AS Masuk ke Konflik Lebih Besar

8

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

9

Staf KPK dari Kepolisian Jadi tersangka Kasus Pemalang, Diduga Peras Bupati Anom

10

10 Ribu Massa PSHT Gelar Aksi di Surabaya Imbas Konflik DC dan Petugas Valet

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore