Punya Jiwa Finansial Kuat, 9 Tanggal Lahir Ini Disebut Jauh dari Masalah Keuangan

JawaPos.com - Masalah keuangan menjadi salah satu hal yang sering membuat banyak orang merasa khawatir, mulai dari kebutuhan sehari-hari, tagihan, hingga rencana masa depan. Namun, dalam kepercayaan numerologi, ada beberapa tanggal lahir yang diyakini memiliki karakter tertentu sehingga lebih mudah mengelola keuangan.

Orang-orang dengan tanggal lahir tersebut disebut memiliki kebiasaan finansial yang baik, seperti mampu merencanakan pengeluaran, mengambil keputusan dengan hati-hati, serta memiliki pola pikir yang mendukung kesuksesan.

Dilansir dari English Jagran, berikut sembilan tanggal lahir yang menurut numerologi dipercaya memiliki peluang hidup lebih stabil dalam urusan finansial.

1. Tanggal 1, 19, dan 28 Mereka yang lahir pada tanggal 1, 19, atau 28 disebut memiliki kemampuan alami dalam mengatur keuangan. Mereka dikenal memiliki semangat tinggi, pekerja keras, dan mampu membuat keputusan yang matang.

Alih-alih menghabiskan uang tanpa perhitungan, mereka cenderung menyusun rencana keuangan dan memikirkan kebutuhan masa depan.

Sikap hati-hati dalam mengambil keputusan membuat mereka dipercaya mampu menjaga kondisi finansial tetap aman, bahkan ketika menghadapi situasi yang tidak menentu.

2. Tanggal 5, 14, dan 23 Orang yang lahir pada tanggal 5, 14, atau 23 diyakini memiliki karakter yang tidak mudah menyerah dalam mencapai tujuan. Mereka mungkin tidak selalu memikirkan uang setiap saat, tetapi memiliki etos kerja dan perencanaan yang kuat.

Mereka memahami bahwa kesuksesan finansial membutuhkan proses dan usaha yang konsisten. Karena itu, mereka lebih memilih membangun kestabilan secara bertahap daripada mengandalkan keberuntungan semata.

Dalam mengelola uang, mereka cenderung menetapkan target dan berusaha mencapainya dengan penuh kesabaran.