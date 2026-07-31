Bukan Sekadar Angka, 9 Tanggal Lahir Ini Disebut Punya Aura Kaya dan Pandai Mengatur Keuangan

ilustrasi orang banyak uang. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Masalah keuangan menjadi salah satu hal yang sering dipikirkan banyak orang dalam kehidupan sehari-hari.
Mulai dari memenuhi kebutuhan rutin, membayar kewajiban, hingga menyiapkan masa depan, kondisi finansial memang membutuhkan perencanaan yang matang.
Namun, dalam ilmu numerologi, angka pada tanggal kelahiran seseorang dipercaya memiliki hubungan dengan karakter, cara berpikir, serta kebiasaan seseorang dalam mengelola kehidupan, termasuk urusan keuangan.
Beberapa tanggal lahir disebut memiliki kecenderungan untuk lebih bijak dalam mengatur uang, mampu melihat peluang, dan memiliki pola pikir yang mendukung kestabilan finansial.
Mereka bukan hanya mengandalkan keberuntungan, tetapi juga dikenal memiliki sikap disiplin, perencanaan yang baik, serta keberanian mengambil keputusan yang tepat.
Dilansir dari English Jagran, berikut sembilan tanggal lahir yang dipercaya memiliki potensi hidup lebih makmur dan jauh dari masalah finansial menurut numerologi.
Orang yang lahir pada tanggal 1, 19, atau 28 dipercaya memiliki kemampuan alami dalam mengelola keuangan.
Mereka dikenal sebagai pribadi yang penuh semangat, mandiri, dan memiliki dorongan kuat untuk mencapai tujuan.
Dalam urusan uang, mereka cenderung tidak mudah tergoda untuk menghabiskan penghasilan secara berlebihan.
Mereka lebih memilih membuat perencanaan, menyisihkan dana untuk masa depan, dan mempertimbangkan setiap keputusan finansial dengan matang.
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