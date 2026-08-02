Ramalan Zodiak Libra 2 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.com - Hari ini adalah saat yang tepat bagi zodiak Libra untuk menarik napas dalam-dalam dan mempertimbangkan apakah sudah berada di jalur yang benar. Libra mungkin terdorong untuk mengambil lebih banyak tanggung jawab daripada yang mampu ditangani.
Libra perlu berhati-hati karena rasa optimisme ini mungkin hanya sebatas angan-angan. Pastikan memiliki fakta yang benar sebelum mengambil kesimpulan. Pada akhirnya, Libra perlu mengakhiri hari dengan energi positif serra mencapai keseimbangan pada segala hal.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra pada Minggu, 2 Agustus 2026.
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Libra (23 September – 22 Oktober)
Zodiak Libra perlu melakukan sesuatu yang kreatif untuk menanamkan semangat baru di dalam hubungan asmara. Terkait karir, tetaplah tenang saat berurusan dengan pertanyaan-pertanyaan profesional.
Sementara itu, tetaplah fokus pada tanggung jawab dan lihatlah gambaran yang besar untuk mendapatkan perspektif yang dibutuhkan. Terkait keuangan, saat ini adalah waktu yang baik untuk menyelesaikan transaksi properti yang sudah lama tertunda.
Cinta Libra
Kurangnya romantisme dalam hubungan asmara, bisa membuatnya terasa membosankan. Sudah saatnya Libra melakukan sesuatu yang kreatif untuk menanamkan semangat baru di dalamnya. Namun, pastikan mengambil inisiatif setelah pertimbangan matang jika Libra tidak ingin hal ini berbalik menjadi bumerang.
Karir Libra
Tingkat energi yang rendah dapat menyebabkan kemunduran. Libra mungkin merasa sedikit bingung ketika berurusan dengan pertanyaan-pertanyaan profesional.
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