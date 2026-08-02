Ramalan Zodiak Gemini dan Cancer 2 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Keberuntungan akan menghampiri zodiak Gemini hari ini. Jika merupakan seorang pekerja, Gemini berada di puncak popularitas. Gemini fasih dan komunikatif, dan kedua kualitas tersebut akan membantu Gemini untuk unggul dalam proyek apa pun yang dikerjakan.



Namun, jangan membebani diri sendiri dengan lebih dari yang mampu ditangani. Horoskop harian menyatakan bahwa Gemini harus menjaga keseimbangan yang baik.

Hari ini, zodiak Cancer merasa sedikit bingung dan gelisah. Apa pun situasinya, menuruti amarah hanya akan memperburuk masalah dan membuat orang lain menjauh.



Horoskop harian menyarankan Cancer untuk mengendalikan kecenderungan berdebat dan fokus pada tanggung jawab sendiri di tempat kerja. Melakukannya akan membuat Cancer merasa lebih baik menjelang akhir hari. Cancer akan mampu mencapai tujuan serta merasa damai setelahnya.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini dan Cancer pada Minggu, 2 Agustus 2026.



Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Zodiak Gemini harus memanfaatkan kesempatan untuk menghabiskan momen romantis bersama pasangan. Terkait karir, ide-ide baru akan membuat kehidupan profesional Gemini semakin sukses.



Sementara itu, jangan menyakiti perasaan orang lain karena Gemini tidak pernah tahu kapan membutuhkan orang lain. Terkait keuangan, saat ini tepat bagi Gemini untuk mengambil keputusan tentang pembelian atau penjualan properti.

