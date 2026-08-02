Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 2 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Leo dan Virgo (Freepik)
JawaPos.com - Ramalan horoskop harian memprediksi bahwa zodiak Leo mungkin bertemu seseorang yang istimewa di tempat yang paling tidak terduga. Kalian berdua akan memiliki banyak kesamaan, sehingga Leo mungkin ingin membawa hubungan ini ke tingkat yang lebih dalam.
Hubungan ini mungkin berkembang, dapat diandalkan, dan kuat di masa depan. Sosialisasi ada dalam rencana hari ini, jadi bersenang-senanglah. Leo pantas mendapatkan istirahat yang sangat dibutuhkan.
Hari ini, kemampuan dan kecerdasan zodiak Virgo akan meningkat. Virgo akan melewati situasi-situasi sulit hari ini dengan pikiran yang tajam, serta menyelesaikan hal-hal yang sebelumnya menjadi penyebab stres dan kecemasan.
Berdasarkan kapasitas intelektual dan penalaran logis yang berada di puncaknya, Virgo bahkan mampu mengatasi masalah-masalah yang paling menantang.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo dan Virgo pada Minggu, 2 Agustus 2026.
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Leo (23 Juli – 22 Agustus)
Bersiaplah karena zodiak Leo akan mendapatkan lamaran dari orang yang disukai hari ini. Terkait karir, alihkan perhatian dengan melakukan kegiatan yang menarik saat Leo merasa gelisah dan tegang.
Sementara itu, atasi tingkat stres dengan melakukan latihan pernapasan dalam serta yoga. Terkait keuangan, hubungi pengembang properti untuk mendapatkan penawaran yang bagus jika Leo memutuskan untuk berinvestasi.
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