Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Dea Agustin Adrianingtyas
Minggu, 2 Agustus 2026 | 07.33 WIB

Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 2 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aries dan Taurus (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Aries dan Taurus (Freepik)


JawaPos.com - Hari ini bisa menjadi hari yang luar biasa bagi zodiak Aries. Jika menemukan seseorang yang membutuhkan bantuan hari ini, berikan bantuan yang bisa dilakukan. 

Bantuan ini mungkin akan membuat seorang teman selalu mendukung Aries seumur hidup. Selama ini, Aries mungkin memiliki teman-teman yang selalu bersama di saat-saat bahagia dan menghilang di saat-saat sulit. 

Tetapi, persahabatan yang dimulai hari ini akan memiliki ikatan kuat yang dapat diandalkan pada setiap fase kehidupan Aries. Pastikan untuk tidak mengabaikan ikatan yang akan menjadi kekuatan besar dalam hidupmu.

Zodiak Taurus mungkin merasa cukup logis dan rasional. Mencapai keseimbangan ideal dalam segala hal yang dilakukan, adalah kunci untuk menjalani hari yang menyenangkan. 

Jika terlalu fokus pada karir dan mengabaikan hal-hal lain, sekarang adalah saatnya untuk memperbaikinya. Kemungkinan besar, Taurus harus mengejar ketertinggalan dengan teman dan keluarga.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries dan Taurus pada Minggu, 2 Agustus 2026.


Aries (21 Maret – 19 April)

Zodiak Aries bisa menikmati hari yang membahagiakan karena pasangan merasakan kedamaian dengan keadaan hubungan saat ini. ini. Terkait karir, lakukan sesuatu yang cerdas, kreatif, inovatif, dan jenius karena insting Aries sedang baik.

Sementara itu, redakan ketegangan dengan mengejar waktu tidur yang sangat dibutuhkan tubuh. Terkait keuangan, saat ini tepat untuk menyelesaikan transaksi pembelian properti sebagai investasi.

Editor: Candra Mega Sari
Tags
Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Scorpio Besok Minggu 2 Agustus 2026: Cinta Makin Terbuka, Keuangan Bertambah dan Ada Peluang ke London - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Scorpio Besok Minggu 2 Agustus 2026: Cinta Makin Terbuka, Keuangan Bertambah dan Ada Peluang ke London

Minggu, 2 Agustus 2026 | 03.26 WIB

Ramalan Zodiak Leo Besok Minggu 2 Agustus 2026: Cinta Jadi Perhatian, Ide Kreatif Mengalir dan Kesehatan Membaik - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Leo Besok Minggu 2 Agustus 2026: Cinta Jadi Perhatian, Ide Kreatif Mengalir dan Kesehatan Membaik

Minggu, 2 Agustus 2026 | 02.59 WIB

Ramalan Zodiak Cancer Besok Minggu 2 Agustus 2026: Keluarga Membawa Ketenangan, Keuangan Positif dan Karier Makin Tegas - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Cancer Besok Minggu 2 Agustus 2026: Keluarga Membawa Ketenangan, Keuangan Positif dan Karier Makin Tegas

Minggu, 2 Agustus 2026 | 02.52 WIB

Terpopuler

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan - Image
1

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

2

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Port FC di Piala Presiden 2026: Green Force Bisa Sapu Bersih Laga!

3

Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal

4

Prediksi Skor Persib Bandung vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026! Maung Bandung Bisa Sapu Bersih Laga

5

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Port FC di Piala Presiden 2026, Bruno Moreira Siap Hadapi Teror Bonek!

6

Iran Ubah Strategi Perang, Teheran Kini Sengaja Paksa AS Masuk ke Konflik Lebih Besar

7

Prediksi Skor Persija Jakarta vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Jaga Asa ke Semifinal!

8

Prediksi Skor Persija Jakarta vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026, Kesempatan Terakhir Macan Kemayoran ke Semifinal

9

Jadwal Aston Villa vs Indonesia All Stars: Jam Kick-off, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore