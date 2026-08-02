Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 2 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aries dan Taurus (Freepik)
JawaPos.com - Hari ini bisa menjadi hari yang luar biasa bagi zodiak Aries. Jika menemukan seseorang yang membutuhkan bantuan hari ini, berikan bantuan yang bisa dilakukan.
Bantuan ini mungkin akan membuat seorang teman selalu mendukung Aries seumur hidup. Selama ini, Aries mungkin memiliki teman-teman yang selalu bersama di saat-saat bahagia dan menghilang di saat-saat sulit.
Tetapi, persahabatan yang dimulai hari ini akan memiliki ikatan kuat yang dapat diandalkan pada setiap fase kehidupan Aries. Pastikan untuk tidak mengabaikan ikatan yang akan menjadi kekuatan besar dalam hidupmu.
Zodiak Taurus mungkin merasa cukup logis dan rasional. Mencapai keseimbangan ideal dalam segala hal yang dilakukan, adalah kunci untuk menjalani hari yang menyenangkan.
Jika terlalu fokus pada karir dan mengabaikan hal-hal lain, sekarang adalah saatnya untuk memperbaikinya. Kemungkinan besar, Taurus harus mengejar ketertinggalan dengan teman dan keluarga.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries dan Taurus pada Minggu, 2 Agustus 2026.
Baca Juga:Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 2 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan
Aries (21 Maret – 19 April)
Zodiak Aries bisa menikmati hari yang membahagiakan karena pasangan merasakan kedamaian dengan keadaan hubungan saat ini. ini. Terkait karir, lakukan sesuatu yang cerdas, kreatif, inovatif, dan jenius karena insting Aries sedang baik.
Sementara itu, redakan ketegangan dengan mengejar waktu tidur yang sangat dibutuhkan tubuh. Terkait keuangan, saat ini tepat untuk menyelesaikan transaksi pembelian properti sebagai investasi.
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Port FC di Piala Presiden 2026: Green Force Bisa Sapu Bersih Laga!
Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal
Prediksi Skor Persib Bandung vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026! Maung Bandung Bisa Sapu Bersih Laga
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Port FC di Piala Presiden 2026, Bruno Moreira Siap Hadapi Teror Bonek!
Iran Ubah Strategi Perang, Teheran Kini Sengaja Paksa AS Masuk ke Konflik Lebih Besar
Prediksi Skor Persija Jakarta vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Jaga Asa ke Semifinal!
Prediksi Skor Persija Jakarta vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026, Kesempatan Terakhir Macan Kemayoran ke Semifinal
Jadwal Aston Villa vs Indonesia All Stars: Jam Kick-off, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa