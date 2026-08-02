Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 2 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan



JawaPos.com - Hari ini bisa menjadi hari yang luar biasa bagi zodiak Aries. Jika menemukan seseorang yang membutuhkan bantuan hari ini, berikan bantuan yang bisa dilakukan.

Bantuan ini mungkin akan membuat seorang teman selalu mendukung Aries seumur hidup. Selama ini, Aries mungkin memiliki teman-teman yang selalu bersama di saat-saat bahagia dan menghilang di saat-saat sulit.



Tetapi, persahabatan yang dimulai hari ini akan memiliki ikatan kuat yang dapat diandalkan pada setiap fase kehidupan Aries. Pastikan untuk tidak mengabaikan ikatan yang akan menjadi kekuatan besar dalam hidupmu.



Zodiak Taurus mungkin merasa cukup logis dan rasional. Mencapai keseimbangan ideal dalam segala hal yang dilakukan, adalah kunci untuk menjalani hari yang menyenangkan.

Jika terlalu fokus pada karir dan mengabaikan hal-hal lain, sekarang adalah saatnya untuk memperbaikinya. Kemungkinan besar, Taurus harus mengejar ketertinggalan dengan teman dan keluarga.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries dan Taurus pada Minggu, 2 Agustus 2026.



Aries (21 Maret – 19 April)

Zodiak Aries bisa menikmati hari yang membahagiakan karena pasangan merasakan kedamaian dengan keadaan hubungan saat ini. ini. Terkait karir, lakukan sesuatu yang cerdas, kreatif, inovatif, dan jenius karena insting Aries sedang baik.