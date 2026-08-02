Ramalan Zodiak Pisces 2 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.com - Hari ini, zodiak Pisces mungkin akan mendapatkan kabar baik yang mengejutkan dari luar negeri. Jika ada kerabat atau teman yang tinggal di sana, mereka pasti akan menelepon atau mengirim pesan kepada Pisces.
Selain itu, ada kemungkinan Pisces diundang untuk berlibur ke luar negeri oleh teman atau kerabat. Hal ini pasti akan menjadi pengalaman yang mengubah hidup dan memberikan kenangan serta pengalaman yang tak terlupakan.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Pisces pada Minggu, 2 Agustus 2026.
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Pisces (19 Februari – 20 Maret)
Zodiak Pisces perlu beristirahat saat tidak berhasil dalam mencoba menemukan cinta. Terkait karir, bertahanlah sedikit lebih lama saat Pisces menghadapi masalah yang membuat gelisah dan tegang.
Sementara itu, lakukan teknik relaksasi untuk mengatasi stres berlebihan yang menghampiri. Terkait keuangan, beberapa investasi jangka panjang dan bisnis yang Pisces jalankan akan segera menghasilkan keuntungan.
Cinta Pisces
Hari ini, Pisces mungkin merasa sedikit kecewa dalam hal cinta. Pisces merasa telah mencoba segala cara untuk menemukan cinta, tetapi tidak berhasil. Cobalah rileks dan beristirahat sejenak, karena hal-hal seperti ini membutuhkan waktu.
Fokuslah pada diri sendiri untuk sementara. Jadilah otentik dan cintai diri sendiri terlebih dahulu, sehingga Pisces akan mudah menarik orang lain.
Karir Pisces
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