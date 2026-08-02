Ramalan Zodiak Sagitarius dan Capricorn 2 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Sagitarius dan Capricorn (Freepik)
JawaPos.com - Hari ini adalah hari yang tepat untuk mengasah kemampuan kreatifmu, zodiak Sagitarius. Jika pekerjaan atau hidup Sagitarius dapat memperoleh manfaat dari perspektif atau pandangan baru, hari ini tepat untuk memanfaatkan kesempatan dan memulai kembali pekerjaan dengan cara baru.
Beri kesempatan pada sisi kreatifmu, agar dapat bekerja sama dengan sisi logis untuk menciptakan kombinasi yang hebat.
Hari ini, efisiensi intelektual zodiak Capricorn mungkin berada di puncaknya. Hari ini bisa menjadi hari yang baik, karena Capricorn dapat memanfaatkan waktu ini sebaik-baiknya untuk bersiap menghadapi masa depan.
Tetaplah fokus pada tujuan agar semuanya berjalan sesuai rencana. Capricorn membutuhkan kepercayaan diri untuk menghadapi tantangan apa pun yang mungkin muncul di masa depan.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn pada Minggu, 2 Agustus 2026.
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Sagitarius (22 November – 21 Desember)
Zodiak Sagitarius perlu meminta bantuan saat menghadapi beberapa rintangan dalam hubungan asmara saat ini. Terkait karir, Sagitarius perlu memutuskan apakah akan menerima pekerjaan baru yang ditawarkan hari ini.
Sementara itu, Sagitarius harus tetap tenang sampai suasana hati membaik agar mampu fokus pada pekerjaan. Pada ranah keuangan, saat ini tepat untuk mempercepat transaksi properti yang tertunda, seperti membeli atau menjual rumah.
Cinta Sagitarius
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