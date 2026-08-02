Ramalan Zodiak Aries 2 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aries (Freepik)
JawaPos.com - Mungkin akan ada sedikit perlawanan yang menghampiri zodiak Aries. Ada perasaan ringan dan lapang yang terasa, dan ini adalah jenis energi yang dirasakan Aries hari ini.
Ada kekuatan yang besar dalam kebersamaan. Jangan biarkan siapa pun mencoba menghalangi jalanmu. Bisa jadi, orang lain beroperasi berdasarkan informasi yang salah.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries pada Minggu, 2 Agustus 2026.
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Aries (21 Maret – 19 April)
Zodiak Aries bisa menikmati hari yang membahagiakan karena pasangan merasakan kedamaian dengan keadaan hubungan saat ini. ini. Terkait karir, lakukan sesuatu yang cerdas, kreatif, inovatif, dan jenius karena insting Aries sedang baik.
Sementara itu, redakan ketegangan dengan mengejar waktu tidur yang sangat dibutuhkan tubuh. Terkait keuangan, saat ini tepat untuk menyelesaikan transaksi pembelian properti sebagai investasi.
Cinta Aries
Pasangan Aries akan merasakan kedamaian dan kestabilan dengan keadaan hubungan saat ini. Nikmati hari-hari penuh kebahagiaan ini.
Malam ini, kemungkinan besar Aries akan melakukan selingan romantis dengan pasangan. Pergilah ke luar ruangan untuk berjalan-jalan romantis di taman atau makan malam bersama.
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