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Dea Agustin Adrianingtyas
Minggu, 2 Agustus 2026 | 07.14 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius dan Pisces 2 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aquarius dan Pisces (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius dan Pisces (Freepik)


JawaPos.com - Ramalan horoskop harian memprediksi bahwa zodiak Aquarius mungkin menghadapi masalah terkait kesehatan dan pengeluaran yang terus berlanjut. 

Hari ini, Aquarius mungkin merasa frustrasi karena usaha di tempat kerja tidak membuahkan hasil. Bersabarlah dan teruslah mencurahkan hati dan jiwa ke dalam pekerjaan. 

Sementara itu, diindikasikan akan ada pesta atau pertemuan di rumah. Hal ini akan menjadi kesempatan bagi Aquarius untuk melupakan kekhawatiran dan menikmati waktu yang menyenangkan bersama orang-orang terkasih.

Zodiak Pisces mungkin akan mendapatkan kabar baik yang mengejutkan dari luar negeri. Jika ada kerabat atau teman yang tinggal di sana, mereka pasti akan menelepon atau mengirim pesan kepada Pisces

Selain itu, ada kemungkinan Pisces diundang untuk berlibur ke luar negeri oleh teman atau kerabat. Hal ini pasti akan menjadi pengalaman yang mengubah hidup dan memberikan kenangan serta pengalaman yang tak terlupakan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius dan Pisces pada Minggu, 2 Agustus 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak Aquarius perlu berhati-hati saat seseorang mungkin mencoba menggoda atau merayu. Terkait karir, siapkan kartu nama untuk membangun jaringan yang akan menjadi kunci kesuksesan.

Sementara itu, berpikirlah positif dan lakukan pekerjaan kreatif untuk mengalihkan perhatian dari hal-hal negatif. Pada sisi keuangan, saat ini tepat untuk menjalin kontak yang menghasilkan keuntungan terkait penjualan properti.

Editor: Candra Mega Sari
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