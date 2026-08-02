Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 2 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan



JawaPos.com - Hari ini adalah saat yang tepat bagi zodiak Libra untuk menarik napas dalam-dalam dan mempertimbangkan apakah sudah berada di jalur yang benar. Transit ini menyebabkan kegelisahan, dan Libra mungkin terdorong untuk mengambil lebih banyak tanggung jawab daripada yang mampu ditangani.



Libra perlu berhati-hati, karena rasa optimisme ini mungkin hanya sebatas angan-angan. Pastikan memiliki fakta yang benar sebelum mengambil kesimpulan. Pada akhirnya, Libra perlu mengakhiri hari dengan energi positif serra mencapai keseimbangan pada segala hal.



Kejujuran dan kebutuhan untuk mengungkapkan setiap pikiran, mungkin baik untuk zodiak Scorpio di lingkungan profesional. Transit ini membantu Scorpio mengatasi masalah sulit dan mencapai tujuan.



Terdapat penekanan pada pentingnya diplomasi, taktik, dan mengetahui apa yang harus dikatakan dengan efektif. Ketekunan dan kegigihan adalah kekuatan yang membantu Scorpio untuk melangkah lebih jauh.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra dan Scorpio pada Minggu, 2 Agustus 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak Libra perlu melakukan sesuatu yang kreatif untuk menanamkan semangat baru di dalam hubungan asmara. Terkait karir, tetaplah tenang saat berurusan dengan pertanyaan-pertanyaan profesional.



Sementara itu, tetaplah fokus pada tanggung jawab dan lihatlah gambaran yang besar untuk mendapatkan perspektif yang dibutuhkan. Terkait keuangan, saat ini adalah waktu yang baik untuk menyelesaikan transaksi properti yang sudah lama tertunda.

