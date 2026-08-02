Ramalan Zodiak Gemini 2 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Ada banyak aktivitas di sekitar yang harus zodiak Gemini manfaatkan. Gemini akan berada di atas karpet ajaib yang membawa terbang ke atas awan.

Hal tersulit untuk diingat adalah jangan sampai terbawa suasana, hingga kehilangan kontak dengan dunia nyata. Ingatlah bahwa segala sesuatu tidak selalu persis seperti yang terlihat. Apa yang tampak berjalan sempurna hari ini, mungkin tidak akan berjalan sama sekali besok.



Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini pada Minggu, 2 Agustus 2026.



Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Zodiak Gemini harus memanfaatkan kesempatan untuk menghabiskan momen romantis bersama pasangan. Terkait karir, ide-ide baru akan membuat kehidupan profesional Gemini semakin sukses.

Sementara itu, jangan menyakiti perasaan orang lain karena Gemini tidak pernah tahu kapan membutuhkan orang lain. Terkait keuangan, saat ini tepat bagi Gemini untuk mengambil keputusan tentang pembelian atau penjualan properti.



Cinta Gemini

Jika sudah berpasangan, Gemini akan menemukan kesempatan untuk menghabiskan momen spesial dan romantis bersama pasangan. Ada juga peluang untuk menerima hadiah dari pasangan.

