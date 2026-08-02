Ramalan Zodiak Leo 2 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Ada perasaan yang sangat luas, yang harus zodiak Leo manfaatkan. Segala sesuatunya bergerak dengan cepat. Leo akan menemukan tren jangka panjang menyatu dengan cukup baik.



Hal yang perlu diperhatikan hari ini adalah memastikan untuk beroperasi berdasarkan fakta yang diketahui kebenarannya. Periksa sumbernya dan berhati-hatilah. Tetapi jika Leo melihat peluang yang tampak bagus, maka manfaatkanlah.



Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Minggu, 2 Agustus 2026.



Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Bersiaplah karena zodiak Leo akan mendapatkan lamaran dari orang yang disukai hari ini. Terkait karir, alihkan perhatian dengan melakukan kegiatan yang menarik saat Leo merasa gelisah dan tegang.

Sementara itu, atasi tingkat stres dengan melakukan latihan pernapasan dalam serta yoga. Terkait keuangan, hubungi pengembang properti untuk mendapatkan penawaran yang bagus jika Leo memutuskan untuk berinvestasi.



Cinta Leo

Jika menunggu lamaran dari orang yang disukai, maka hari ini kemungkinan besar Leo akan mendapatkan apa yang diharapkan. Bahkan, hal ini mungkin datang dalam bentuk yang lebih mengejutkan dan romantis. Tunjukkan antusiasme atas perhatiannya dan pastikan Leo memberikan jawaban yang tepat.

