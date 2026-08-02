Ramalan Zodiak Virgo 2 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Tetap berada di rumah mungkin membuat zodkak Virgo merasa ketinggalan beberapa hal, tetapi mungkin lebih baik begitu. Orang lain mungkin membuat janji-janji yang terdengar bagus hari ini, tetapi pada dasarnya akan gagal besok.



Tetaplah aman dan jangan menginvestasikan banyak waktu atau uang dalam usaha yang berisiko. Teruslah bergerak dengan kecepatan yang stabil. Virgo akan menemukan kesuksesan dengan cara sendiri.



Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Virgo pada Minggu, 2 Agustus 2026.



Virgo (23 Agustus – 22 September)

Zodiak Virgo ingin pergi bersama teman-teman untuk melepaskan penat kehidupan asmara dan bersenang-senang. Mengenai karir, ingatlah bahwa hanya tindakan nyata yang memungkinkan Virgo untuk mencapai tujuan.



Sementara itu, tetaplah tenang dan hindari menciptakan masalah daripada yang sudah ada. Terkait keuangan, kasus hukum panjang yang berkaitan dengan masalah properti akan segera terselesaikan.



Cinta Virgo

Hari ini, Virgo sedang ingin pergi menonton film bersama teman-teman untuk melepaskan penat dan bersenang-senang. Hal ini mungkin karena kehidupan percintaan Virgo sedang mengalami kemunduran. Ciptakan kenangan dan ingatlah kegembiraan kecil yang dibawanya.

