Bukan Sekadar Bicara, 10 Weton Ini Konon Memiliki Kekuatan Doa yang Luar Biasa

JawaPos.com - Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton tidak hanya dianggap sebagai perhitungan hari kelahiran, tetapi juga dipercaya memiliki kaitan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga energi spiritual seseorang.

Salah satu kepercayaan yang masih berkembang adalah adanya weton tertentu yang disebut memiliki kekuatan dalam berbicara. Ucapan, doa, maupun harapan yang keluar dari mulut mereka diyakini memiliki pengaruh besar dan sering kali dianggap membawa pertanda.

Bukan berarti setiap perkataan pasti menjadi kenyataan, namun dalam kepercayaan Primbon Jawa, beberapa weton dipercaya memiliki energi batin yang membuat kata-katanya lebih diperhatikan oleh orang sekitar.

Dilansir dari kanal YouTube LARAS SUKERTA, terdapat beberapa weton yang dipercaya memiliki kekuatan lisan dan aura spiritual kuat.

Berikut daftar weton yang disebut memiliki ucapan paling berpengaruh menurut kepercayaan tersebut.

1. Minggu Kliwon Minggu Kliwon dikenal sebagai salah satu weton yang sering dikaitkan dengan kekuatan spiritual tinggi.

Orang yang lahir pada weton ini dipercaya memiliki intuisi kuat sehingga perkataannya sering dianggap memiliki makna mendalam. Bahkan, ucapan yang keluar ketika sedang merasa yakin atau emosional terkadang dipercaya bisa menjadi kenyataan.

Karena itu, pemilik weton Minggu Kliwon sering dianjurkan untuk selalu menjaga perkataan. Ucapan yang baik diyakini mampu membawa keberkahan, sedangkan perkataan buruk sebaiknya dihindari agar tidak membawa dampak negatif.

2. Jumat Kliwon Jumat Kliwon merupakan weton yang cukup populer dalam budaya Jawa karena sering dikaitkan dengan sisi spiritual dan kepekaan batin.