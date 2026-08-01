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Mohammad Maulana Iqbal
Minggu, 2 Agustus 2026 | 05.18 WIB

Wajah Selalu Segar? Ini 10 Weton yang Disebut Beraura Positif Menurut Primbon Jawa

Ilustrasi weton istimewa yang dipercaya membawa energi awet muda. (Freepik) - Image

Ilustrasi weton istimewa yang dipercaya membawa energi awet muda. (Freepik)

JawaPos.com – Dalam tradisi Primbon Jawa, weton dipercaya tidak hanya menggambarkan karakter dan perjalanan hidup seseorang, tetapi juga dikaitkan dengan aura, kesehatan, hingga daya tarik yang dimiliki.

Sebagian weton diyakini memiliki energi positif yang membuat pemiliknya tampak lebih segar, berkarisma, dan terlihat lebih muda dibanding usia sebenarnya. Namun, kepercayaan ini merupakan bagian dari budaya Jawa dan tidak memiliki dasar ilmiah sebagai penentu kondisi fisik seseorang.

Dirangkum dari kanal YouTube NGAOS JAWA, berikut sepuluh weton yang dipercaya memiliki aura awet muda menurut Primbon Jawa.

1. Selasa Wage

Selasa Wage memiliki neptu 10 dan digambarkan sebagai pribadi yang tenang serta mampu mengendalikan emosi. Sikap positif dan kecenderungan menghindari konflik dipercaya membantu mereka menjalani hidup dengan lebih damai.

Dalam Primbon, ketenangan batin tersebut diyakini membuat pemilik weton ini memancarkan aura yang cerah dan penuh energi positif.

2. Jumat Legi

Pemilik Jumat Legi dikenal memiliki pembawaan yang ramah dan mudah disukai banyak orang. Mereka juga senang membantu sehingga sering memperoleh hubungan sosial yang harmonis.

Karisma alami yang dimiliki dipercaya menjadi salah satu alasan mengapa mereka sering terlihat segar dan memikat.

3. Rabu Kliwon

Rabu Kliwon identik dengan pribadi yang bijaksana dan tidak banyak berbicara. Meski pendiam, mereka memiliki wibawa yang membuat kehadirannya mudah menarik perhatian.

Menurut Primbon, rasa syukur dan kemampuan menerima keadaan dengan ikhlas menjadi salah satu sumber energi positif yang terpancar dari diri mereka.

4. Sabtu Legi

Sabtu Legi dikenal sebagai sosok yang disiplin serta menyukai kebersihan dan kerapian. Mereka juga gemar menjalani aktivitas yang menjaga kebugaran tubuh.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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