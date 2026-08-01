Panen Keberuntungan! 5 Weton Ini Dipercaya Dikelilingi Peluang Emas dan Kekayaan

JawaPos.com – Dalam budaya Jawa, weton kelahiran sering dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga keberuntungan seseorang. Perpaduan antara hari lahir dan pasaran Jawa dipercaya memiliki makna tersendiri yang menggambarkan potensi serta energi kehidupan.

Menurut kepercayaan Primbon Jawa, beberapa weton dianggap memiliki pancaran energi positif yang dapat membuka peluang dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk urusan rezeki dan kesuksesan.

Tahun ini disebut sebagai periode penuh perubahan, di mana sejumlah weton dipercaya berada dalam fase meningkatnya keberuntungan. Peluang baru, hubungan penting, hingga kesempatan besar diyakini lebih mudah datang kepada mereka.

Namun, ramalan weton merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan budaya, bukan kepastian masa depan. Keberhasilan tetap dipengaruhi oleh kerja keras, usaha, dan keputusan yang diambil seseorang.

Dilansir dari kanal YouTube BELAJAR BERSAMA79, berikut lima weton yang dipercaya memiliki peluang besar untuk mengalami peningkatan rezeki.

1. Senin Legi – Pribadi Rendah Hati dengan Peluang Besar Senin Legi memiliki jumlah neptu 9, yang dalam perhitungan Primbon Jawa dipercaya membawa keseimbangan antara sisi spiritual dan kehidupan duniawi.

Pemilik weton ini sering digambarkan sebagai pribadi yang sederhana, tekun, dan tidak suka mencari perhatian. Meski terlihat biasa saja, mereka dipercaya menyimpan potensi besar yang akan terlihat ketika waktunya tiba.

Dalam ramalan, Senin Legi disebut berpeluang mendapatkan kabar baik, mulai dari kesempatan kerja, proyek baru, hingga peningkatan kondisi ekonomi.

Sifat bertanggung jawab dan kemampuan menjaga hubungan baik membuat mereka mudah mendapatkan kepercayaan dari orang lain.