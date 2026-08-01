Konon Paling Beruntung, Ini Daftar 7 Weton yang Identik dengan Rezeki Melimpah

JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton dipercaya memiliki keterkaitan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga peruntungan seseorang. Perhitungan yang menggabungkan hari kelahiran dan pasaran Jawa ini telah lama menjadi bagian dari warisan budaya yang masih dipercaya oleh sebagian masyarakat.

Menurut Primbon Jawa, terdapat sejumlah weton yang diyakini memiliki potensi lebih besar dalam memperoleh rezeki. Meski demikian, kepercayaan ini merupakan bagian dari tradisi budaya dan tidak dapat dijadikan sebagai kepastian. Kesuksesan tetap dipengaruhi oleh kerja keras, kemampuan, doa, dan berbagai faktor lainnya.

Dirangkum dari kanal YouTube LARAS SUKERTA, berikut tujuh weton yang dipercaya memiliki peluang memperoleh rezeki yang melimpah.

1. Minggu Legi Minggu Legi dikenal sebagai weton yang dipercaya mudah memperoleh peluang rezeki dari berbagai arah. Pemilik weton ini umumnya memiliki sifat ramah, senang membantu, dan mampu menjalin hubungan baik dengan banyak orang.

Kemampuan membangun relasi sering membuka kesempatan baru, baik dalam pekerjaan, usaha, maupun kerja sama. Selain itu, mereka dikenal tidak mudah menyerah dan tetap berusaha keras dalam menghadapi berbagai tantangan hidup.

2. Selasa Kliwon Menurut Primbon Jawa, Selasa Kliwon memiliki intuisi yang kuat serta kemampuan membaca situasi dengan baik. Karakter tersebut membuat mereka lebih mudah mendapatkan kepercayaan dari lingkungan sekitar.

Peluang rezeki sering datang melalui jaringan pertemanan, relasi bisnis, maupun tanggung jawab besar yang diberikan karena dinilai mampu menyelesaikan pekerjaan dengan baik.

3. Kamis Pahing Pemilik weton Kamis Pahing dikenal kreatif, inovatif, dan memiliki naluri bisnis yang cukup baik. Mereka mampu melihat peluang yang sering kali terlewat oleh orang lain.

Ketekunan dalam bekerja serta kemampuan beradaptasi ketika menghadapi perubahan menjadi modal penting yang dipercaya mampu mendatangkan keberhasilan dalam bidang usaha maupun karier.