4 Shio yang Akhirnya Lepas dari Beban yang Selama Ini Menghambat, 2 Agustus 2026 Menjadi Awal Kehidupan yang Lebih Ringan

JawaPos.com - Memasuki Minggu, 2 Agustus 2026, sebagian shio diprediksi memasuki fase yang membawa perubahan emosional maupun praktis dalam kehidupan sehari-hari.

Setelah melewati berbagai tantangan dan tekanan, hari ini menjadi momentum untuk meninggalkan hal-hal yang selama ini terasa membebani.

Dalam astrologi Tionghoa, setiap hari memiliki energi yang berbeda.

Pada 2 Agustus 2026, energi tersebut diyakini mendukung seseorang untuk mengakhiri kebiasaan, kekhawatiran, atau persoalan yang tidak lagi memberikan manfaat.

Dengan melepaskan beban lama, ruang bagi peluang baru pun semakin terbuka.

Perubahan yang terjadi tidak selalu berbentuk keberuntungan besar secara instan.

Justru, langkah sederhana seperti memperbaiki hubungan, menyelesaikan pekerjaan yang tertunda, mencari kejelasan, hingga belajar menerima keadaan dapat menjadi titik awal kehidupan yang terasa lebih ringan.

Berikut 4 shio yang diprediksi berhasil melepaskan beban yang selama ini menghambat langkah mereka pada Minggu, 2 Agustus 2026 diulas dari Yourtango.com.

1. Shio Anjing

Shio Anjing diprediksi mulai merasakan ketenangan setelah kembali membuka ruang komunikasi dengan keluarga atau orang-orang yang selama ini memiliki arti penting dalam hidup.

Kesibukan dan rutinitas yang padat membuat hubungan tersebut perlahan merenggang tanpa disadari.

Pada hari ini, Anda terdorong untuk mengambil inisiatif menghubungi anggota keluarga yang sudah lama tidak diajak berbicara.

Percakapan sederhana yang berlangsung hangat mampu mengembalikan rasa nyaman sekaligus mengurangi beban emosional yang selama ini dipendam sendiri.

Dukungan, nasihat, maupun perhatian yang diterima membuat Anda menyadari bahwa tidak semua persoalan harus dihadapi seorang diri.