Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Aulia Rahmi
Minggu, 2 Agustus 2026 | 05.42 WIB

4 Shio yang Akhirnya Lepas dari Beban yang Selama Ini Menghambat, 2 Agustus 2026 Menjadi Awal Kehidupan yang Lebih Ringan

Ilustrasi Shio (macrovector/magnific) - Image

Ilustrasi Shio (macrovector/magnific)

JawaPos.com - Memasuki Minggu, 2 Agustus 2026, sebagian shio diprediksi memasuki fase yang membawa perubahan emosional maupun praktis dalam kehidupan sehari-hari.

Setelah melewati berbagai tantangan dan tekanan, hari ini menjadi momentum untuk meninggalkan hal-hal yang selama ini terasa membebani.

Dalam astrologi Tionghoa, setiap hari memiliki energi yang berbeda.

Pada 2 Agustus 2026, energi tersebut diyakini mendukung seseorang untuk mengakhiri kebiasaan, kekhawatiran, atau persoalan yang tidak lagi memberikan manfaat.

Dengan melepaskan beban lama, ruang bagi peluang baru pun semakin terbuka.

Perubahan yang terjadi tidak selalu berbentuk keberuntungan besar secara instan.

Justru, langkah sederhana seperti memperbaiki hubungan, menyelesaikan pekerjaan yang tertunda, mencari kejelasan, hingga belajar menerima keadaan dapat menjadi titik awal kehidupan yang terasa lebih ringan.

Berikut 4 shio yang diprediksi berhasil melepaskan beban yang selama ini menghambat langkah mereka pada Minggu, 2 Agustus 2026 diulas dari Yourtango.com.

1. Shio Anjing

Shio Anjing diprediksi mulai merasakan ketenangan setelah kembali membuka ruang komunikasi dengan keluarga atau orang-orang yang selama ini memiliki arti penting dalam hidup.

Kesibukan dan rutinitas yang padat membuat hubungan tersebut perlahan merenggang tanpa disadari.

Pada hari ini, Anda terdorong untuk mengambil inisiatif menghubungi anggota keluarga yang sudah lama tidak diajak berbicara.

Percakapan sederhana yang berlangsung hangat mampu mengembalikan rasa nyaman sekaligus mengurangi beban emosional yang selama ini dipendam sendiri.

Dukungan, nasihat, maupun perhatian yang diterima membuat Anda menyadari bahwa tidak semua persoalan harus dihadapi seorang diri.

Pengalaman tersebut menjadi awal bagi hubungan yang lebih erat sekaligus menghadirkan rasa aman dalam menghadapi berbagai tantangan berikutnya.

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
2 Agustus 2026 Menjadi Awal yang Berbeda bagi 3 Zodiak, Luka Lama Mulai Pulih dan Harapan Kembali Tumbuh - Image
Zodiak

2 Agustus 2026 Menjadi Awal yang Berbeda bagi 3 Zodiak, Luka Lama Mulai Pulih dan Harapan Kembali Tumbuh

Minggu, 2 Agustus 2026 | 05.37 WIB

Ramalan Zodiak Sagittarius Besok Minggu 2 Agustus 2026: Peluang Kerja Baru Terbuka, Cinta Butuh Kejujuran dan Keuangan Perlu Dijaga - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Sagittarius Besok Minggu 2 Agustus 2026: Peluang Kerja Baru Terbuka, Cinta Butuh Kejujuran dan Keuangan Perlu Dijaga

Minggu, 2 Agustus 2026 | 03.28 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio Besok Minggu 2 Agustus 2026: Cinta Makin Terbuka, Keuangan Bertambah dan Ada Peluang ke London - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Scorpio Besok Minggu 2 Agustus 2026: Cinta Makin Terbuka, Keuangan Bertambah dan Ada Peluang ke London

Minggu, 2 Agustus 2026 | 03.26 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal - Image
1

Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal

2

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

3

Prediksi Skor Persib Bandung vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026! Maung Bandung Bisa Sapu Bersih Laga

4

Laporkan Malik Bawazier, Suami Endah Fitrianingsih Jadikan CCTV Bukti Perzinaan

5

Pelapor Perzinaan Malik Bawazier Dicecar 28 Pertanyaan di Polda Metro Jaya

6

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

7

Iran Ubah Strategi Perang, Teheran Kini Sengaja Paksa AS Masuk ke Konflik Lebih Besar

8

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

9

Staf KPK dari Kepolisian Jadi tersangka Kasus Pemalang, Diduga Peras Bupati Anom

10

10 Ribu Massa PSHT Gelar Aksi di Surabaya Imbas Konflik DC dan Petugas Valet

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore