Ramalan Zodiak Sagitarius 2 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini adalah momen yang tepat untuk mengasah kemampuan pemilik zodiak Sagitarius. Jika pekerjaan atau hidup Sagitarius dapat memperoleh manfaat dari perspektif atau pandangan baru, hari ini tepat untuk memanfaatkan kesempatan dan memulai kembali pekerjaan dengan cara baru.



Beri kesempatan pada sisi kreatifmu agar dapat bekerja sama dengan sisi logis untuk menciptakan kombinasi yang hebat.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius pada Minggu, 2 Agustus 2026.



Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak Sagitarius perlu meminta bantuan saat menghadapi beberapa rintangan dalam hubungan asmara saat ini. Terkait karir, Sagitarius perlu memutuskan apakah akan menerima pekerjaan baru yang ditawarkan hari ini.



Sementara itu, Sagitarius harus tetap tenang sampai suasana hati membaik agar mampu fokus pada pekerjaan. Pada ranah keuangan, saat ini tepat untuk mempercepat transaksi properti yang tertunda, seperti membeli atau menjual rumah.



Cinta Sagitarius

Sagitarius mungkin mengalami kemunduran dalam hubungan asmara hari ini. Jika sedang dalam tahap diskusi mengenai pernikahan, hal tersebut tidak berjalan sesuai harapan.

