Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Dea Agustin Adrianingtyas
Minggu, 2 Agustus 2026 | 13.30 WIB

Ramalan Zodiak Sagitarius 2 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Sagitarius (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Sagitarius (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Hari ini adalah momen yang tepat untuk mengasah kemampuan pemilik zodiak Sagitarius. Jika pekerjaan atau hidup Sagitarius dapat memperoleh manfaat dari perspektif atau pandangan baru, hari ini tepat untuk memanfaatkan kesempatan dan memulai kembali pekerjaan dengan cara baru. 

Beri kesempatan pada sisi kreatifmu agar dapat bekerja sama dengan sisi logis untuk menciptakan kombinasi yang hebat.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius pada Minggu, 2 Agustus 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak Sagitarius perlu meminta bantuan saat menghadapi beberapa rintangan dalam hubungan asmara saat ini. Terkait karir, Sagitarius perlu memutuskan apakah akan menerima pekerjaan baru yang ditawarkan hari ini.

Sementara itu, Sagitarius harus tetap tenang sampai suasana hati membaik agar mampu fokus pada pekerjaan. Pada ranah keuangan, saat ini tepat untuk mempercepat transaksi properti yang tertunda, seperti membeli atau menjual rumah.

Cinta Sagitarius

Sagitarius mungkin mengalami kemunduran dalam hubungan asmara hari ini. Jika sedang dalam tahap diskusi mengenai pernikahan, hal tersebut tidak berjalan sesuai harapan. 

Sagitarius kemungkinan akan menghadapi beberapa rintangan dan mengalami penundaan pada hasil yang telah diupayakan. Mintalah bantuan dari seseorang yang lebih tua agar Sagitarius mampu mencapai tujuan yang tengah diupayakan.

Editor: Candra Mega Sari
Tags
Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 2 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 2 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Minggu, 2 Agustus 2026 | 07.33 WIB

Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 2 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 2 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Minggu, 2 Agustus 2026 | 07.29 WIB

Ramalan Zodiak Gemini dan Cancer 2 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Gemini dan Cancer 2 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Minggu, 2 Agustus 2026 | 07.26 WIB

Terpopuler

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan - Image
1

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

2

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Port FC di Piala Presiden 2026: Green Force Bisa Sapu Bersih Laga!

3

Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal

4

Prediksi Skor Persib Bandung vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026! Maung Bandung Bisa Sapu Bersih Laga

5

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Port FC di Piala Presiden 2026, Bruno Moreira Siap Hadapi Teror Bonek!

6

Iran Ubah Strategi Perang, Teheran Kini Sengaja Paksa AS Masuk ke Konflik Lebih Besar

7

Prediksi Skor Persija Jakarta vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Jaga Asa ke Semifinal!

8

Prediksi Skor Persija Jakarta vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026, Kesempatan Terakhir Macan Kemayoran ke Semifinal

9

Jadwal Aston Villa vs Indonesia All Stars: Jam Kick-off, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore