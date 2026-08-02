Ramalan Zodiak Capricorn 2 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.com - Hari ini, efisiensi intelektual zodiak Capricorn mungkin berada di puncaknya. Hari ini bisa menjadi hari yang baik, karena Capricorn dapat memanfaatkan waktu ini sebaik-baiknya untuk bersiap menghadapi masa depan.
Tetaplah fokus pada tujuan agar semuanya berjalan sesuai rencana. Capricorn membutuhkan kepercayaan diri untuk menghadapi tantangan apa pun yang mungkin muncul di masa depan.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn pada Minggu, 2 Agustus 2026.
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Capricorn (22 Desember – 19 Januari)
Zodiak Capricorn perlu memanfaatkan hari ini untuk produktif saat pasangan sedang memiliki urusannya sendiri. Terkait karir, manfaatkan kesempatan untuk mengembangkan karir dan menjadi lebih mandiri.
Sementara itu, hindari memikirkan hal-hal yang menyebabkan kemarahan, kecemasan, atau penyakit seiring berjalannya waktu. Terkait keuangan, transaksi tertunda yang melibatkan tanah atau properti, akhirnya akan dapat diselesaikan.
Cinta Capricorn
Capricorn mungkin sedikit terpuruk karena merasa pasangan tidak memiliki waktu untuk bersama. Jangan salah paham kepadanya, karena dia hanya memiliki jadwal yang sibuk atau rintangan lainnya yang tengah menghalangi. Manfaatkan waktu ini untuk produktif karena situasi ini akan segera berlalu.
Karir Capricorn
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