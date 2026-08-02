Ramalan Zodiak Scorpio 2 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan



JawaPos.com - Hari ini, kejujuran dan kebutuhan untuk mengungkapkan setiap pikiran mungkin baik untuk zodiak Scorpio di lingkungan profesional. Hal ini membantu Scorpio mengatasi masalah sulit dan mencapai tujuan.



Terdapat penekanan pada pentingnya diplomasi, taktik, dan mengetahui apa yang harus dikatakan dengan efektif. Ketekunan dan kegigihan adalah kekuatan yang membantu Scorpio untuk melangkah lebih jauh.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Scorpio pada Minggu, 2 Agustus 2026.

Scorpio (23 Oktober – 21 November)

Hari ini romantis dan menyenangkan, karena pasangan zodiak Scorpio menjadi lebih penyayang. Terkait karir, hindari mengambil proyek baru saat Scorpio menemui hambatan dalam beberapa inisiatif baru di tempat kerja.

Sementara itu, jaga ketenangan emosional agar Scorpio terhindar dari masalah yang mengakibatkan cedera. Pada ranah keuangan, transaksi pembelian properti saat ini kemungkinan besar tidak akan menguras dana terlalu besar.



Cinta Scorpio

Hari yang romantis dan menyenangkan segera tiba, karena pasangan Scorpio menjadi lebih penyayang. Nantikan momen-momen kebahagiaan saat pasangan mengungkapkan cinta dengan cara yang paling tak terduga.



Hubungan asmara Scorpio akan terasa menyenangkan sekaligus saling mendukung. Jadi, pastikan untuk saling memberikan semua yang dimiliki.