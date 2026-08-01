3 Zodiak yang Diselimuti Energi Sukacita Besok 2 Agustus, Awal Bulan Membuka Jalan Hidup yang Lebih Menjanjikan

JawaPos.com - Awal bulan sering kali menjadi momen yang menghadirkan semangat baru.

Banyak orang menjadikannya sebagai kesempatan untuk memperbaiki langkah, menyusun harapan, dan membuka lembaran yang lebih baik.

Dalam astrologi, awal Agustus 2026 juga diyakini membawa perubahan energi yang cukup signifikan berkat Venus yang kembali bergerak langsung atau Venus direct.

Venus dikenal sebagai planet yang berkaitan dengan cinta, keharmonisan, nilai diri, serta kebahagiaan.

Ketika planet ini bergerak langsung setelah sebelumnya mengalami fase tertentu, banyak individu dipercaya mulai merasakan aliran energi yang lebih ringan.

Hambatan emosional perlahan memudar dan berbagai peluang positif mulai terlihat lebih jelas.

Pada Minggu, 2 Agustus 2026, pengaruh Venus direct diperkirakan memberikan dampak paling kuat kepada 3 zodiak dikutip dari Yourtango.com pada Sabtu (01/08).

Mereka berpotensi memasuki fase yang lebih optimistis, menikmati hubungan yang semakin harmonis, hingga menemukan kembali semangat yang sempat meredup akibat berbagai tekanan dalam beberapa waktu terakhir.

1. Leo

Leo memasuki awal Agustus dengan energi yang sangat mendukung perkembangan dirinya.

Bertepatan dengan musim zodiaknya, Leo memperoleh dorongan besar untuk kembali menunjukkan kemampuan terbaik yang selama ini sempat tertahan oleh berbagai tekanan.

Venus direct semakin memperkuat aura positif tersebut sehingga berbagai urusan terasa lebih mudah dijalani.

Selama beberapa bulan terakhir, Leo mungkin merasa harus bekerja lebih keras dibandingkan biasanya.

Tantangan yang datang silih berganti sempat menguras tenaga maupun emosi.