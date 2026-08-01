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Rabbany Wanadriani
Minggu, 2 Agustus 2026 | 05.25 WIB

7 Shio Paling Pandai Bergaul, Konon Pertemanan Jadi Jalan Datangnya Rezeki

ilustrasi shio banyak teman. (Freepik) - Image

ilustrasi shio banyak teman. (Freepik)

JawaPos.com – Dalam astrologi Tiongkok, shio dipercaya dapat menggambarkan berbagai karakter seseorang, termasuk cara mereka bersosialisasi, membangun hubungan, hingga menghadapi peluang dalam kehidupan.

Sebagian shio diyakini memiliki kemampuan alami dalam menjalin pertemanan. Lingkungan sosial yang luas tersebut dipercaya dapat membuka banyak kesempatan, termasuk dalam urusan pekerjaan, bisnis, maupun keuangan.

Meski demikian, ramalan shio merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan budaya, bukan sesuatu yang dapat menjadi kepastian. Keberhasilan tetap dipengaruhi oleh usaha, kemampuan, serta keputusan yang diambil seseorang.

Dilansir dari Naurakom, berikut tujuh shio yang dipercaya memiliki banyak teman sekaligus peluang rezeki yang lebih luas.

1. Shio Babi

Shio Babi dikenal sebagai pribadi yang ramah, suka membantu, dan memiliki hati yang tulus. Sikap positif tersebut membuat mereka mudah diterima oleh banyak orang.

Kemampuan membangun hubungan baik dipercaya menjadi salah satu alasan mengapa pemilik shio ini sering mendapatkan peluang baru dari lingkungan pertemanan.

Selain pandai bersosialisasi, mereka juga disebut mampu mengelola keuangan dengan baik sehingga dapat memanfaatkan kesempatan yang datang.

2. Shio Macan

Pemilik shio Macan dikenal memiliki karakter percaya diri, penuh semangat, dan berani mengambil tantangan. Kepribadian yang kuat membuat mereka mudah menarik perhatian orang lain.

Dengan kemampuan berkomunikasi dan membangun koneksi, mereka dipercaya memiliki jaringan pertemanan yang luas. Hal tersebut dinilai dapat membuka jalan menuju berbagai peluang.

Namun, mereka perlu menjaga keseimbangan agar rasa percaya diri tidak berubah menjadi sikap terlalu dominan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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